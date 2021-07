Neue Studie findet heraus: Omega-3-Fettsäuren verlängern das Leben immens

Mit der richtigen Ernährung kann die Lebenserwartung um bis zu fünf Jahre gesteigert werden

Außerdem: Nicht alle gesättigten Fettsäuren sind schlecht für den Menschen

Omega-3-Fettsäuren gehören zu im Volksmund zu den "guten Fetten". Sie sind in Fisch, Algen, Nüssen und Samen enthalten. Immer wieder werden den Ölen heilende Wirkungen zugeschrieben. Als Nahrungsergänzungsmittel soll das Fischöl effektiv vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen und neusten Studien zufolge könnte eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Omega-3-Fettsäuren sogar die Sterblichkeit bei einer Covid-19-Erkrankung senken. Doch nicht nur das: Der regelmäßige Konsum von fettem Fisch soll auch die Lebenserwartung erhöhen - um bis zu fünf Jahre.

Omega-3-Fettsäuren: Fünf Jahre länger leben mit der richtigen Ernährung

Die Untersuchungen zu dieser These fanden am Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM) und des Fatty Acid Research Institute statt. Dort wurden die Datensätze einer Langzeitstudie mit mehr als 2200 amerikanischen Testpersonen ausgewertet. Über elf Jahre hinweg hatten Fachleute die teilnehmenden Personen kontinuierlich untersucht. Ihre Ergebnisse wurden im englischsprachigen Fachmagazin American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht.

Bei den Laboruntersuchungen fiel den Forschenden ein signifikanter Unterschied zwischen Personen mit geringem und hohem Omega-3-Werten auf. Die Fettsäuren in den sogenannten Erythrozyten, also den rote Blutkörperchen, im Blut sind ein sehr guter Prädiktor für das Sterberisiko, so das Team. "Die Studie kommt zu dem Schluss, dass ein höherer Gehalt an diesen Säuren im Blut, als Ergebnis einer regelmäßigen Aufnahme von fettem Fisch in die Ernährung, die Lebenserwartung um fast fünf Jahre erhöht", erläutert Studienautorin Dr. Aleix Sala-Vila vom Hospital del Mar Medical Research Institute.

Neben Omega-3-Fischöl erwiesen sich noch drei weitere Fettsäuren als guter Prädikator für die Sterblichkeit eines Menschen. Interessant dabei ist, dass zwei dieser Fettsäuren ursprünglich mit einem kardiovaskulären Risiko in Verbindung gebracht werden. Während der Studie ergab sich jedoch, dass sie die Lebenserwartungen erhöhen würden.

Fette Lebensmittel: In diesen Nahrungsmitteln ist besonders viel Omega-3

Omega-3 befindet sich vor allem in Fischen wie Hering, Lachs oder Makrele. Aber auch in Nüssen ist das gesunde Fett in höheren Dosierungen zu finden. Hier findest du einen kurzen Überblick über die besten Omega-3-Lieferanten:

Leinöl (53 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro 100 Gramm)

(53 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro 100 Gramm) Chiasamen (19 Gramm)

(19 Gramm) Leinsamen (16,7 Gramm)

(16,7 Gramm) Walnüsse (7,83 Gramm)

(7,83 Gramm) Rapsöl (9,6 Gramm)

(9,6 Gramm) Hering und Makrele (etwa 2 bis 3 Gramm)

und (etwa 2 bis 3 Gramm) Lachs (2,9 Gramm)

(2,9 Gramm) Thunfisch (1,2 Gramm)

Fazit: Wie wichtig sind Omega-3-Fettsäuren für den Menschen?

"Was wir gefunden haben, ist nicht unbedeutend. Es bekräftigt die Idee, dass kleine Änderungen in der Ernährung in die richtige Richtung einen viel stärkeren Effekt haben können, als wir denken, und es ist nie zu spät oder zu früh, diese Änderungen vorzunehmen", erklärt Dr. Sala-Vila in einer Pressemitteilung des Hospital del Mar Medical Research Institute. Außerdem sei gezeigt worden, dass nicht alle gesättigten Fettsäuren unbedingt schlecht sind.

Die Ergebnisse seien nach Ansicht der Forschungsgruppe deshalb so bedeutsam, da sie dazu betragen personalisierte Ernährungsempfehlungen zu erstellen, welche auf den Blutkonzentrationen der verschiedenen Fettsäuren basieren. Dadurch sei es möglich, die Lebenserwartung deutlich zu verlängern. Wie im Falle der Studie, um bis zu fünf Jahre.

Für die Zukunft planen die Forschenden weitere Untersuchungen außerhalb der Vereinigten Staaten. Es soll überprüft werden, ob die Ergebnisse auch bei ähnlichen Bevölkerungsgruppen mit europäischer Herkunft auftreten.