Öko-Test: Diese beliebten Smoothies stehen im Verdacht, krebserregend zu sein

Die deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Das entspricht täglich rund 400 g Gemüse oder Salat und etwa 250 g Obst. Als Maßeinheit für eine Portion gilt dabei die eigene Hand. Wie praktisch, wenn man diese nicht unwesentliche Menge in Form von Smoothies einfach trinken kann. Aber Smoothies sind nicht zu vergleichen mit dem Verzehr der ganzen Früchte oder Gemüse. Zudem können Sie sehr zuckerreich sein und unter Umständen bedenkliche Inhaltsstoffe enthalten, wie Öko-Test beim Test von 20 roten Smoothies feststellte. Also lieber Bio-Smoothies kaufen oder selbst pürieren?

Was steckt alles in einem Smoothie?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fruchtsäften, die nur den Saft einer Frucht enthalten, wird bei der Herstellung von Smoothies die ganze Frucht verwertet. Lediglich die Schale und Kerne werden bei der Verarbeitung ausgenommen. Die Basis von Smoothies bildet das Fruchtmark oder das Fruchtpüree. Und damit der Smoothie die cremig-samtige Konsistenz erhält, wird dem Fruchtmark je nach Rezept noch eine gewisse Menge Fruchtsaft oder Wasser beigemischt. "Smooth" bedeutet im Englischen weich, geschmeidig oder sanft - daher der Name Smoothie.

Beim Kauf eines "echten" Smoothies solltest du darauf achten, dass das Getränk nur aus Früchten bzw. Fruchtmark besteht, dem lediglich Direktsäfte oder Fruchtstücke beigemischt wurden. Teilweise werden nämlich "Smoothies" angeboten, die mehrheitlich aus Saftkonzentraten bestehen.

Sehr beliebt sind zudem grüne Smoothies, die neben Obst auch einen gewissen Anteil an grünem Blattgemüse enthalten. Sie sind weniger süß als die reinen Obst-Smoothies und enthalten zudem Chlorophyll und andere wichtig Vitalstoffe.

Gibt es Vorgaben für die Herstellung von Smoothies?

Grundsätzlich ist der Begriff "Smoothie" rechtlich nicht geschützt. Hersteller müssen sich also an keine Vorgaben halten, was in einen Smoothie reingehört. Die DGE empfiehlt allerdings, dass ein Smoothie mindestens zu 50 % aus Obst oder Gemüse bestehen sollte. Für Obst und Gemüse als solches existieren Grenzwerte für enthaltene Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, für Fertigprodukte gibt es diese Grenzwerte jedoch nicht. Es spricht also vieles dafür, auf Bioqualität zu achten, da hier weniger Belastungen aus Pestiziden (Pflanzenschutzmitteln) zu erwarten sind.

Kann ein Smoothie den Verzehr von Obst und Gemüse ersetzen?

Ganze Früchte oder gering verarbeitetes Obst und Gemüse enthalten wichtige gesundheitsfördernde Bestandteile wie Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe, also Farb-, Duft- und Aromastoffe in Pflanzen. Diese befinden sich insbesondere in den Randschichten und in der Schale mancher Obstsorten. Sie sollten also jeden Tag auf dem Speiseplan stehen. Beim Verzehr von Fruchtsäften oder Smoothies solltest du wissen, dass du hier nicht das gleiche Spektrum an Inhaltsstoffen verzehrst, wie im Ausgangsprodukt enthalten waren. Weitere Gründe, die laut DGE für den Verzehr der ganzen Frucht oder des Gemüses sprechen:

Obst und Gemüse enthalten mehr gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe und verfügen über eine niedrigere Energiedichte .

und verfügen über eine . Obst und Gemüse bringen mehr Volumen mit sich und tragen daher stärker zur Sättigung bei.

mit sich und tragen daher stärker zur Sättigung bei. Sie erfordern ein gewisses Maß an Kauaktivität und eröffnen ein größeres Geschmackserlebnis .

und eröffnen ein größeres . Das Kauen nimmt mehr Zeit in Anspruch als das bloße Hinunterschlucken eines Getränks, was ebenfalls einen größeren Sättigungseffekt nach sich zieht.

nach sich zieht. Smoothies sind um ein Vielfaches teurer als Obst und Gemüse als Ganzes.

als Obst und Gemüse als Ganzes. Die benötigte Verpackung von Smoothies ist ökologisch ungünstiger als verpackungsfreies Obst und Gemüse. Alle Anbieter haben allerdings inzwischen die PET-Flaschen auf Mehrweg umgestellt. Seit dem 1. Januar 2022 unterliegen diese im Handel der Pfandpflicht.

Sicherlich ist es besser, einen Smoothie zu sich nehmen, als gar kein Obst oder Gemüse. Allerdings sollte dies nicht täglich erfolgen. Unter folgenden Bedingungen kann ein Smoothie gelegentlich bis zu zwei Portionen Obst oder Gemüse am Tag ersetzen:

Es sollte ein Mindestanteil von 50 % der ganzen Frucht oder des Gemüses in Form von Püree oder Fruchtmark oder als stückige Bestandteile enthalten sein.

in Form von Püree oder Fruchtmark oder als stückige Bestandteile enthalten sein. Es sollten kein zusätzlicher Zucker, isolierte Nährstoffe oder andere Zusatzstoffe zugefügt worden sein.

oder zugefügt worden sein. Der Smoothie sollte durch Wasserentzug nicht aufkonzentriert worden sein.

Welche Smoothies wurden getestet und was wurde untersucht?

Öko-Test prüfte 20 verschiedene rote Smoothies in speziellen Laboren. Die rote Farbe erhalten die beliebten Getränke aus Früchten wie Trauben, Beerenfrüchten, Kirschen oder Rote Beete. Aber auch exotische Früchte wie Drachenfrucht, Acerola oder Yuzu waren in den Produkten zu finden. Dabei wird die Süße wird meist durch Zusatz von Bananen oder Orangen erreicht. Hersteller werben zum Teil damit, dass ihre Smoothies bis zu zehn verschiedene Fruchtsorten enthalten. Im Einkaufskorb des Verbrauchermagazins Öko-Test landeten insgesamt 20 rote Smoothies, vier Bio-Smoothies und 16 Produkte mit Obst und Gemüse aus konventionellem Anbau.

Was wurde in den Testlaboren untersucht?

Geprüft wurde unter anderem, ob Rückstände von Pestiziden oder Desinfektionsmitteln enthalten waren und ob sich Keime finden ließen. Außerdem ließ Öko-Test den Zucker- und Vitamingehalt feststellen und erfragte den Ballaststoffgehalt bei den Herstellern. Zudem berechnete das Verbrauchermagazin den Anteil an Fruchtpüree und Saft in den Produkten und unterzog jedes Produkt einem Geschmackstest. Aber auch die Verpackungen wurden dahingehend beurteilt, wie viele umweltschädliche chlorierte Verbindungen sie enthielten und wie hoch der Anteil an recyclingfähigem Material war.

Testergebnis: Pestizidspuren, zu viel Zucker und zu wenig Vitamin C

Im Geschmackstest überzeugten alle Produkte

Geschulte Sensorikexperten begutachteten das Aussehen aller Test-Smoothies und beurteilten bei einer Verkostung das Mundgefühl, den Geruch und Geschmack. Die gute Nachricht ist, dass alle Test-Smoothies den Geschmackstest bestanden hatten. Dabei schnitten alle vier getesteten Bioprodukte nicht nur hervorragend im Geschmackstest ab, sondern waren auch frei von Pestiziden und anderen bedenklichen Inhaltsstoffen. Der Alnatura-Smoothie Beerenfrucht wurde mit dem Gesamtergebnis „gut“ und der Bio-Smoothie Apfel, Holunder, Aronia & Himbeere von dm wurde als Testsieger mit „sehr gut“ bewertet. Insgesamt betrachtet erhielten von den 20 untersuchten Smoothies zwei die Bestnote "empfehlenswert" und sechs wurden als "gut" bewertet.

Pestizidbelastung bei mehr als der Hälfte der getesteten Smoothies

Kritisch beurteilte das Magazin die hohe Belastung mit Pestiziden bei elf der 20 Testprodukte, die das Pflanzenschutzmittel Captan enthielten. Insbesondere, weil Captan im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Außerdem ist in Captan das bienengefährdende Spritzgift Flupyradifuron enthalten.Spuren von Captan wurden unter anderem in folgenden Produkten festgestellt und fielen somit im Test durch:

Innocent - Der Smoothie Ananas Erdbeere & Apfel

- Der Smoothie Ananas Erdbeere & Apfel True Fruits - Purple (hier wurden neben Captan noch drei weitere Pestizide gefunden)

- Purple (hier wurden neben Captan noch drei weitere Pestizide gefunden) Gut & Günstig - Banane Apfel Kirsche Smoothie

- Banane Apfel Kirsche Smoothie Solevita - Red Smoothie von Lidl

Zudem entdeckte das Labor in einigen Smoothies Chlorat, bei dem es sich möglicherweise um Rückstände aus Reinigung- und Desinfektionsmitteln handeln könnte. Laut Bundesamt für Risikobewertung können Personen mit Schilddrüsenerkrankungen, mit Jodmangel sowie Neugeborene und Kinder von Jodmangel betroffen sein, da die wiederholte Aufnahme von Chlorat die Jodaufnahme hemmt.

Zu viel Zucker in allen getesteten Smoothies

Neben den enthaltenen Pestiziden kritisierte Öko-Test auch den hohen Zuckergehalt in allen Proben. Meist lagen die Werte, die die Labore ermittelten, über 10 Gramm pro 100 ml. Da die meisten Fläschchen mit 250 ml Fruchtmix gefüllt waren, betrug der Gehalt also genau 25 Gramm Zucker. Das entspricht etwa 8 Stücken Würfelzucker - so viel, wie laut Zuckerliste der Landesarbeitsgemeinschaft Berlin zur Verhütung von Zahnerkrankungen in einem Glas Cola enthalten ist. Damit wäre die Gesamtmenge an Zucker erreicht, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) pro Tag empfiehlt. Hierbei wird von der WHO auch der Zucker mit eingeschlossen, der natürlicherweise in Fruchtsäften enthalten ist. Laut Öko-Test wäre es für die Hersteller relativ leicht, den Zuckergehalt zu senken. Wenn zum Beispiel süßes Bananenmark durch mehr rote Früchte, die von Natur aus sehr wenig Zucker enthalten, ausgetauscht würde.

Wenig bis gar kein Vitamin C in allen Proben

Was vom Zucker zu viel war an Vitamin C zu wenig enthalten. In zwei Testprodukten war sogar überhaupt kein Vitamin C nachweisbar. Aber auch in fast allen anderen 19 Produkten bemängelte Öko-Test den mittleren bis geringen Vitamin-C-Gehalt, wobei ein niedriger Wert bei unter 10 mg pro 100 ml und ein mittlerer Wert bei 10 bis 30 mg pro 100 ml festgelegt wurde. Woran liegt das? Zum einen sorgt der industrielle Herstellungsprozess für den Vitaminverlust und zum andern entzieht das Pasteurisieren zur Haltbarmachung den Produkten zusätzlich Vitamin C.

Den vollständigen Testbericht kannst du gegen Gebühr hier abrufen!

Smoothies kaufen oder selber mixen?

Einem gelegentlichen Smoothies-Genuss steht nichts entgegen

Aufgrund des hohen Zucker- und niedrigen Vitamin-C-Gehalts solltest du jedoch öfter zu ganzem Obst und Gemüse in Bio-Qualität greifen. Das ist besonders wichtig, weil laut diesem Test in Bioprodukten keine Rückstände von Pestiziden und Desinfektionsmitteln gefunden wurden. Wenn du zusätzlich Wert auf Smoothies mit wenig Zucker legst, solltest du auf Produkte achten, die wenig Bananenmark, Trauben- oder Apfelsaft enthalten. Auf der Verpackung sollte zudem weniger als 10 Gramm Zucker pro 100 ml Saft ausgewiesen sein.

Gesunde Smoothies ganz einfach selbst zubereiten

Der unschlagbare Vorteil von selbst gemixten Smoothies ist, dass du genau weißt, was drin ist. Ein leckerer und gesunder Smoothie ist außerdem kein Hexenwerk. Alles, was es dazu braucht, ist frisches Obst und/oder Gemüse in Bio-Qualität, ein Standmixer oder Pürierstab und etwas Zeit. Solltest du einmal keine Zeit zum Einkaufen haben, kann auch Tiefkühlkost ein guter Ersatz sein, wenn dein Mixer leistungsstark genug ist. Bei schockgefrostetem Obst und Gemüse bleiben fast alle Nährstoffe enthalten. Nach der Zubereitung solltest du den Smoothie möglichst zeitnah trinken, damit noch viele Vitamine enthalten sind. Damit auch fettlösliche Vitamine gut vom Körper verwertet werden können, sollte immer etwas Pflanzenöl, Ölsaaten wie Sonnenblumenkerne sowie Leinsaat oder Nussmus zugefügt werden.

Meist reicht ein guter Pürierstab aus, um einen Smoothie aus weichem Obst und Gemüse herzustellen. Bei sehr hartem Gemüse wie Karotten oder Kürbis kommen diese allerdings schnell an ihre Leistungsgrenze und ein Hochleistungs-Standmixer wird notwendig. Diese haben zudem den Vorteil, dass du damit eine besonders weiche und samtige Konsistenz erreichst. Alternativ kannst du sehr hartes Gemüse auch in gekochtem Zustand untermengen, damit du weniger leistungsstarke Mixer einsetzen kannst.

Für einen grünen Smoothie benötigst du:

500ml Wasser oder frisch gepresster Saft

oder frisch gepresster Saft 300g Obst nach Wahl, möglichst in Bio-Qualität

nach Wahl, möglichst in Bio-Qualität 30g grüne Zutaten , zum Beispiel Wildkräuter, Feldsalat oder Rucola

, zum Beispiel Wildkräuter, Feldsalat oder Rucola 20g Samen, Nüsse, Nussmus kannst du nach dem Mixen untermischen

Tolle Ideen für geschmackvolle und gesunde Smoothies findest du außerdem hier*