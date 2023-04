Wissenswertes über Heißhunger und Anorektika

Viele Lebensmittel können mehr als dich mit Energie zu versorgen. Werden Gelüste und Heißhunger zu einer Belastung in deinem Alltag, können dir bestimmte Lebensmittel dabei helfen, den Appetit zu zügeln. Wir stellen dir sechs verschiedene Lebensmittel vor und erklären ihre gesundheitliche Wirkung.

Appetitzügler: Diese Lebensmittel können dir helfen

Verspürt du Hunger, dann isst du in der Regel. Doch nicht immer ist Hunger der Grund, weshalb man zum Essen greift. Anlässe gibt es viele: So kann dich beispielsweise Unbeschwertheit, Traurigkeit oder Langeweile zur Nahrungsaufnahme verleiten, oder einfach, weil das Essen optisch so ansprechend ist. Ständiges Essen ohne Hunger ist jedoch nicht gesund und kann unser Hungerempfinden irritieren. Einem anhaltenden Appetit kannst du mit einigen natürlichen Appetitzüglern entgegenwirken.

Sogenannte Appetitzügler werden auch als Anorektika bezeichnet. Unterschieden wird zwischen den natürlichen und den pharmazeutischen Anorektika. Letztere müssen aus bestimmten Gründen von einem Arzt oder einer Ärztin verschrieben werden; ein solcher Grund könnte lebensbedrohliches Übergewicht sein. Ist dein ständiger Appetit nicht auf medizinische Probleme zurückzuführen, können dir diese gesunden Lebensmittel helfen:

Äpfel: Gelüste nach Süßem können häufig durch etwas Fruchtzucker gestillt werden. Greife, wenn du Lust auf Schokolade und Co. hast, stattdessen zu einem Apfel. Er enthält Glukose, welche den Blutzucker stabilisiert, sowie Ballaststoffe, die anregend auf die Verdauung wirken. Zudem ist der Apfel bekanntermaßen durch seine vielen enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe sehr gesund und tut deinem Körper etwas Gutes.

Wasser: Unser Körper besteht zu einem großen Teil aus Wasser. Dabei kann es schnell passieren, dass das Gefühl von Durst mit Hunger verwechselt wird. Verspürst du Heißhunger, kann es hilfreich sein, zunächst einmal ein großes Glas Wasser zu trinken und ein paar Minuten zu warten. Vielleicht ist dein Hungergefühl dann sogar vollständig verflogen.

Haferflocken: Haferflocken sind als besonders gesundes Frühstück bekannt. Der Grund dafür: Sie enthalten viele Ballaststoffe, die dich lange satt machen. So wird der Entstehung von Heißhunger vorgebeugt. Des Weiteren enthalten Haferflocken relativ große Mengen an Eiweiß, was deine Hungergefühle ebenfalls natürlich reduziert. Komplexe Kohlenhydrate, kaum Fett und wichtige Mineralstoffe machen die Haferflocken zu einem rundum gesunden Lebensmittel und einem wahren Wundermittel gegen Heißhunger.

Weitere Lebensmittel, mit denen du deine Gelüste unter Kontrolle bekommen kannst

Auch diese Lebensmittel zügeln den Appetit ganz natürlich:

Natürlich scharf: Als ideale Appetitzügler gelten Ingwer, Chilis sowie Cayennepfeffer. Letzterer enthält Capsaicin; ein Stoff, der zu einem verringerten Hunger auf Fettiges und Salziges führt. Grundsätzlich regulieren Scharfstoffe den Blutzuckerspiegel, sodass du weniger Appetit auf Ungesundes hast.

Bitterstoffe: Bitterstoffe können nicht nur den Appetit zügeln, sondern kurbeln außerdem deinen Stoffwechsel stark an. Damit gelten sie als extrem gesund. Viele Bitterstoffe sind beispielsweise in Artischocken, Grapefruit, grünem Gemüse wie Brokkoli und Chicorée enthalten.

Bitterstoffe können nicht nur den Appetit zügeln, sondern kurbeln außerdem deinen Stoffwechsel stark an. Damit gelten sie als extrem gesund. Viele Bitterstoffe sind beispielsweise in Artischocken, Grapefruit, grünem Gemüse wie Brokkoli und Chicorée enthalten. Pfefferminze: Minze schmeckt nicht nur gut, sondern sorgt durch ihre enthaltenen ätherischen Öle dafür, dass dein Hunger auf Süßes gestoppt wird. Pfefferminze muss dabei nicht zwangsläufig frisch gekaut oder in einem Tee verarbeitet werden; es reicht häufig auch schon, eine minzhaltige Zahnpasta beim Putzen der Zähne zu verwenden.

Wichtig: Die Lebensmittel allein können dir nicht helfen, abzunehmen; sie können dir jedoch helfen, deinen Appetit zu regulieren, sodass dir im Umkehrschluss das Abnehmen leichter fallen kann. Grundlegend für ein gezieltes Abnehmen sind eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung sowie ein gesunder Lebensstil.

Fazit

Bedenke auch immer, dass Essen Spaß machen sollte. Die Aufnahme von Nahrung ist wichtig und hält dich fit. Es ist in Ordnung, hin und wieder Lebensmittel zu essen, die Zucker enthalten und allgemein nicht unbedingt als gesundheitsförderlich bekannt sind.

Wichtiger ist, im Allgemeinen auf eine ausgewogene Ernährung und das eigene Wohlbefinden zu achten. Die Appetitzügler können dir lediglich helfen, deinen Heißhunger unter Kontrolle zu bekommen, wenn dieser dich im Alltag stark belastet. Welche der Lebensmittel bei dir am besten funktionieren, musst du individuell herausfinden.