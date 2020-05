Dass das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht gleichbedeutend ist mit "ab jetzt nicht mehr essbar", wissen mittlerweile vermutlich die meisten. Doch wie lange sind die jeweiligen Lebensmittel denn nun genau haltbar? Wir haben nachgeforscht.

In Deutschland werden jährlich circa 13 Millionen Tonnen Essen weggeschmissen - und das, obwohl es eigentlich noch gut ist. Das bedeutet, dass jeder von uns etwa 85 Kilo - noch genießbares - Essen jährlich in die Tonne schmeißt. Die Lebensmittelverschwendung ist mittlerweile ein Politikum, und viele Menschen versuchen etwas dagegen zu tun. Ob Containern, Lebensmittel retten oder nicht nach Mindesthaltbarkeitsdatum aussortieren: All das sind Möglichkeiten, damit nicht so viel Essen im Müll landet. Wir verraten Ihnen wie lange Brot, Joghurt, Käse & Co. wirklich haltbar sind.

So lange sind Ihre Lebensmittel wirklich haltbar

So lautet die Definition von Mindesthaltbarkeitsdatum: Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt an, bis zu welchem Datum das jeweilige Lebensmittel bei sachgerechter Lagerung und Lagertemperatur garantiert ohne entscheidende Geschmacks- und Qualitätseinbußen oder gesundheitliches Risiko noch verzehrbar ist. In der Regel ist das Lebensmittel auch nach dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum noch verzehrbar.

Das ist der wichtigste Unterschied zum Verbrauchsdatum: Das Verbrauchsdatum gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt ein leicht verderbliches Lebensmittel (wie zum Beispiel Hackfleisch) auf jeden Fall zu verbrauchen ist.

Brot

Bei der Haltbarkeit von Brot muss zwischen frischem Brot vom Bäcker oder selbstgebackenem und abgepacktem Brot aus dem Supermarkt unterschieden werden. Letzteres hält sich wesentlich länger - auch über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus.

Abgepacktes Brot:

Durch die in der Produktion eingesetzten Enzyme haltbar bis zu acht Wochen und generell auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar

Tipp: möglichst luftdicht verpackt bei Zimmertemperatur aufbewahren und nicht im Kühlschrank. Durch die kühlen Temperaturen verdirbt das Brot schneller

Frisches Brot:

Weizenbrote*: bis zu drei Tage haltbar

Weizenmischbrote*: drei bis fünf Tage haltbar

Mischbrote: vier bis sechs Tage haltbar

Roggenmischbrote*: fünf bis sieben Tage haltbar

Roggenbrote: sechs bis zehn Tage haltbar

Roggenschrot-/Vollkornbrote*: acht bis zwölf Tage haltbar

Tipp: bewahren Sie das Brot am besten in Behältnissen aus Ton oder Stein auf und wischen Sie diese regelmäßig mit Essig aus. Angeschnittenes Brot mit der Schnittfläche nach unten stellen und das Brot nicht im Kühlschrank aufbewahren

Weitere Lebensmittel aus Getreide

Auch Getreideerzeugnisse sind generell nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar. Allerdings sollten die Produkte, wenn das MHD bereits etwas länger her ist, vor dem Verzehr auf Optik, Schimmel, Geruch und natürlich Geschmack geprüft werden.

Nudeln:

Harte und trockene Nudeln sind noch sehr lange nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums haltbar

Frische Nudeln sind im Kühlschrank zwischen drei und vier Wochen haltbar

Eiernudeln sollten nach Ablauf des MHD nicht mehr verzehrt werden!

Tipp: Achten Sie auf eine trockene Lagerung

Reis:

Bis zu zwei Jahre lang haltbar. Es gilt: Wegen des geringeren Fettgehalts ist weißer, polierter Reis länger haltbar als Naturreis

Tipp: trocken und luftdicht lagern

Mehl:

Vollkornmehl und -schrot: zwischen drei und vier Wochen haltbar

Sehr feines Mehl: zwischen zwei und drei Monaten haltbar

Sehr grobes Mehl: bis zu über einem Jahr haltbar

Tipp: immer trocken, kühl, dunkel und vor allem fest verschlossen lagern

Müsli und Cornflakes:

Noch monatelang nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums haltbar

bei Schimmelbefall muss das komplette Müsli entsorgt werden

Tipp: immer trocken und fest verschlossen lagern

Getränke

Manche Getränke, wie zum Beispiel Wein, sind noch sehr lange nach Ablauf des MHD haltbar. Generell sind dies alle Getränke, jedoch sollten sie vor dem Verzehr auf Optik, Geruch und Aussehen überprüft werden.

Mineralwasser:

Ungeöffnet sind die Flaschen nahezu unbegrenzt haltbar

Tipp: kühl und dunkel lagern. Besonders Plastikflaschen sollten vor Sonneneinstrahlung geschützt werden

Cola:

Noch lange nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums haltbar. Cola kann jedoch in PET-Flaschen irgendwann Kohlensäure verlieren

Tipp: immer dunkel lagern

Säfte:

In Glasflaschen: bis zu einem Jahr nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums haltbar

In Kartons: bis zu acht Monate nach Ablauf des MHD haltbar

In Plastikflaschen: bis zu drei Monate nach Ablauf des MHD haltbar

Geöffnet nur wenige Tage haltbar

Tipp: immer dunkel und kühl lagern

Bier:

Generell Monate nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums haltbar

Pasteurisierte, stark gehopfte Biere mit hohem Alkoholgehalt sind länger haltbar

Tipp: dunkel und kühl lagern, starke Temperaturschwankungen vermeiden

Wein:

Haltbarkeit variiert stark je nach Alkohol- und Säuregehalt oder Korken

Zwischen einem Jahr bei normalen Qualitätsweinen und zehn Jahren bei Beerenauslesen haltbar

Rotwein ist generell länger haltbar als Weißwein. Wenn die Flaschen liegend gelagert werden, so dass kein Sauerstoff an den Korken kommt, hält Rotwein viele Jahre (und wird dabei angeblich immer besser)

Tipp: kühl lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Milch und Milchprodukte

Solange die Milch oder die Milchprodukte ungeöffnet sind, sind sie auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch haltbar. Sobald sie aber geöffnet sind, ist Vorsicht geboten.

Milch:

Ungeöffnete Milchverpackungen: circa drei Tage nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums haltbar

Rohmilch: zwei bis drei Tage nach Ablauf des MHD haltbar

Pasteurisierte Milch: circa sechs Tage nach Ablauf des MHD haltbar, wenn gekühlt und ungeöffnet. Zwei bis drei Tage nach Ablauf des MHD haltbar, wenn angebrochen

H-Milch: verschlossen circa acht Wochen nach Ablauf des MHD haltbar, geöffnet circa zwei bis drei Tage

Tipp: dunkel und kühl lagern

Butter:

Kühl gelagert: bis zu drei Wochen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums haltbar

Tipp: Am besten lagern Sie die Butter in einem Butterfach im Kühlschrank in einer Butterdose aus Porzellan oder Kunststoff

Käse:

Ganze Käsestücke: mehrere Wochen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums haltbar

Angebrochener Frischkäse oder einzelne Scheiben: bis zu einer Woche nach Ablauf des MHD haltbar

Käse mit niedrigem Wassergehalt ist länger haltbar

Tipp: dunkel und kühl sowie getrennt von anderen Lebensmitteln lagern. Die Verpackung sollte nicht luftdicht sein

Joghurt und Quark:

Ungeöffnet: zehn bis 14 Tage nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums haltbar

Geöffnet: drei bis vier Tage nach Ablauf des MHD haltbar

Tipp: dunkel und kühl lagern

Sahne:

Ungeöffnet: circa vier Wochen nach Ablauf des MHD haltbar

Geöffnet: drei bis vier Tage nach Ablauf des MHD haltbar

Tipp: dunkel und kühl lagern

Obst und Gemüse

Bei Obst und Gemüse gibt es gar kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das liegt daran, dass sie zu den schnell verderblichen Lebensmitteln zählen.

Obst und Gemüse sind generell nicht besonders lange haltbar, da sie wegen ihres hohen Wassergehalts sehr anfällig für Schimmel sind

bei einem starken Schimmelbefall sollten Sie immer die gesamte Menge des betroffenen Lebensmittels entsorgen - auch die Stücke, an denen der Schimmel nicht offensichtlich ist, sind vermutlich befallen

Tipp: einheimische Sorten im Kühlschrank und Südfrüchte bei Zimmertemperatur aufbewahren. Äpfel und Tomaten sollten Sie immer getrennt von anderen Obst- und Gemüsesorten aufbewahren, da sie Ethylen freisetzen. Das Pflanzenhormon beschleunigt den Reifungsprozess der anderen Früchte und sie verderben schneller

