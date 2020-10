Wie Meghan Markle schlank bleibt: Stress ist für die 39-Jährige ein Fremdwort: Trotz ihres kleinen Sohnes Archie und regelmäßigen Terminen, die von der Öffentlichkeit kritisch beäugt werden, schafft sie es ihre gute Figur zu halten. Wie ihr das gelingt, wollten zahlreiche Fans der Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry genauer wissen und fragten nach. Auf ihrem Blog "The Tig" gab Meghan Markle schließlich die Antwort.

Unabhängig von Markles Ernährungsweise ist von Bedeutung, wie sportlich sie ist. Ein vitaler Lebensstil ist für sie unabdingbar. Um gesund zu bleiben, aber auch um abzunehmen, ist Sport sehr wichtig. Das bestätigen zahlreiche Fitness-Experten: Welche die perfekte Uhrzeit ist, um am effektivsten Sport zu treiben, erfahren Sie hier.

Diät-Tipps von Meghan Markle: Diese Lebensmittel halten sie fit

Neben sportliche Aktivitäten setzt Meghan Markle auf insgesamt drei Lebensmittel, um sich auch in stressigen Phasen ihres Lebens kalorienarm satt zu essen.

#1 Gemüse und Hummus: Ihr Lieblingssnack - kalorienarm und reich an Vitaminen. In den Kirchenerbsenmus, der oftmals orientalisch gewürzt ist, lassen sich diverse Gemüsevarianten, wie zum Beispiel Gurken, Paprika oder Karotten dippen. Hier finden Sie ein leckeres Rezept, wie Sie Hummus selber machen können.





Ihr Lieblingssnack - kalorienarm und reich an Vitaminen. In den Kirchenerbsenmus, der oftmals orientalisch gewürzt ist, lassen sich diverse Gemüsevarianten, wie zum Beispiel Gurken, Paprika oder Karotten dippen. Hier finden Sie ein leckeres Rezept, wie Sie Hummus selber machen können. #2 Nussmus und Äpfel: Meghan Markle setzt zudem auf einen gesunden Klassiker - Äpfel. Auch in diesem Fall dippt sie gerne, allerdings nicht in Hummus, sondern in proteinhaltiges Mus aus Nüssen. Eine proteinhaltige Ernährung spielt auch beim Muskelaufbau eine entscheidende Rolle: Was Sie dabei beachten müssen, erfahren Sie an dieser Stelle.





Meghan Markle setzt zudem auf einen gesunden Klassiker - Äpfel. Auch in diesem Fall dippt sie gerne, allerdings nicht in Hummus, sondern in proteinhaltiges Mus aus Nüssen. Eine proteinhaltige Ernährung spielt auch beim Muskelaufbau eine entscheidende Rolle: Was Sie dabei beachten müssen, erfahren Sie an dieser Stelle. #3 Proteinriegel: Auch Meghan Markles dritter Tipp beinhaltet Proteine. Sie verrät auf ihrem Blog, dass dies die optimale Lösung für Heißhungerattacken sei. Allerdings betont sie, dass die Inhaltsstoffe des Riegels entscheiden, wie gesund dieser ist. Dabei setzt sie beispielsweise auf Inhaltsstoffe, wie Nüsse oder Rohkakao.



Apropos Kakao und Schokolade: Hier lesen Sie, wie Adele fast 45 Kilo abgenommen hat.

Sie suchen nach einem gesunden Frühstück? Ein Haferbrei-Porridge ist derzeit nicht nur als Superfood im Trend, sondern trägt auch zu einer gesunden Ernährung bei.

Wer effektiv abnehmen möchte, sollte Meghan Markles Tipps beherzigen. Denn: Die empfohlenen Lebensmittel enthalten wenig Fett und viele Proteine - zwei Eckpfeiler einer gesunden Ernährung. Allerdings ist Abnehmen in der heutigen Zeit schwerer, als zunächst angenommen. In zahlreichen Produkten, die alltäglich auf dem Speiseplan stehen, befinden sich unnötige Kalorien. Das macht sie oft zu wahren Dickmachern: Auf welche Produkte sie deshalb verzichten sollten, erfahren Sie hier.

