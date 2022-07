Schwitzen an heißen Tagen: Manche Lebensmittel sind besonders schweißtreibend

Manche Lebensmittel sind besonders schweißtreibend Übermäßiger Schweiß nach dem Essen: Einige Lebensmittel helfen bei der Regulierung

Einige Lebensmittel helfen bei der Regulierung Schweißproduktion ist ein Schutzmechanismus des Körpers - kann aber unangenehm werden

ist ein - kann aber unangenehm werden Kühlende Lebensmittel: So bekämpfst du innere Hitze im Sommer effektiv

Schwitzen ist eine normale körperliche Funktion. Sie ist sogar wichtig und dient dem Körper als Schutzmechanismus und zur Temperaturregulierung. Und dank Deos muss man sich vor unangenehmen Gerüchen meist nicht sorgen. An heißen Sommertagen kann übermäßiger Schweiß aber besonders nach dem Essen belastend werden. Häufig ist der Grund eine falsche Ernährung.

Kühlende Lebensmittel: 8 Leckereien, die dir gegen das Schwitzen helfen

Scharfes Essen, fettige Speisen, Alkohol: Diese Lebensmittel und einige mehr, die uns im Sommer vor allem beim gemütlichen Grillabend besonders gut schmecken, sorgen dafür, dass wir noch mehr schwitzen, als sowieso bereits. Aber es gibt auch Lebensmittel, die genau den gegenteiligen Effekt haben und dich von innen heraus abkühlen.

Diese 8 Lebensmittel kühlen deinen Körper und helfen dir an heißen Sommertagen gegen übermäßiges Schwitzen:

1. Salbei-Tee - klingt ungewöhnlich, kühlt aber effektiv

Salbei hat eine kühlende Wirkung auf deinen Körper. Der Grund: Salbei enthält ätherischen Öle und Bitterstoffe, die auf das Temperaturregulationszentrum im Gehirn und auf die Schweißdrüsen wirken. Außerdem wirkt Salbei entzündungs- und geruchshemmend. Selbst wenn du ein bisschen schwitzt, musst du dich also nicht vor unangenehmen Gerüchen fürchten.

Buchtipp: Die große Ernährungsbibel - Bestseller jetzt bei Amazon anschauen

Verschiedene Studien konnten zeigen, dass Salbei die Schweißsekretion um circa die Hälfte reduzieren kann. Für einen medizinischen Nutzen sollte über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen dreimal pro Tag eine Tasse frisch gebrühter und abgekühlter Salbeitee getrunken werden - am besten greifst du hier auf ein medizinisches Produkt aus der Apotheke zurück, denn dann stimmt auch die Dosierung.

2. Milchprodukte wie Joghurt, Lassi und Co.

In Indien gilt der Lassi schon immer als erfrischendes Getränk gegen Schweiß und Hitze - und das stimmt auch. Dass sich Joghurt und andere Sauermilchprodukte wie Buttermilch oder leicht prickelnder Kefir für ein erfrischendes Getränk eignen, steht fest.

Unbestritten ist auch der kühlende Effekt von Quark-Wickeln, die vor allem bei Fieber gerne gemacht werden, um die Körpertemperatur möglichst schnell und effektiv zu senken.

3. Wassermelone - viel Wasser und viel Frucht

Ernährungswissenschaftler sind sich einig: Die Wassermelone ist an heißen Sommertagen die ideale Frucht zur Abkühlung. Sie enthält nicht nur viel Wasser, was bei Hitze besonders wichtig ist, sondern ist dabei auch noch extrem kalorienarm - und natürlich lecker. Die Frucht soll eine stark hitzeausleitende Wirkung haben.

Außerdem enthält die Wassermelone im Gegensatz zu anderen Früchten sehr wenig Zucker und ist damit auch für Diabetiker ein erfrischender Snack.

4. Minze - als Tee, in der Limonade und mehr

Minze hat eine außerordentlich kühlende Wirkung. Die ätherischen Öle – allen voran Menthol – entfalten kühlende Effekte und stimulieren deine Kälterezeptoren. Auch wenn es zunächst ungewöhnlich klingt, sollte die Minze am besten als warmer Tee verzehrt werden.

In kleinen Portionen getrunken kühlt der warme Tee den Körper und weitet die Gefäße, wodurch die Hitze viel besser zu ertragen ist.

5. Salat - bunt und frisch, nicht nur als Beilage

Für viele Menschen ist der bunte Sommersalat höchstens eine kleine Beilage beim großen Grillen. Dabei hat ein abwechslungsreicher Salat mit grünen Blättern, Tomaten, Gurken und Co. viele gute Nährwerte, macht satt und kühlt im Gegensatz zu fettigem Fleisch von innen.

Außerdem versorgen Salatblätter den Körper mit einer ordentlichen Portion Wasser - und das ist bei Hitze wichtig.

6. Haferflocken - sättigend und kühlend

Haferflocken sind gesund, das wissen wir alle. Sie enthalten viele wichtige Nährstoffe, wenig Fett und machen in erster Linie schnell satt. An schweißtreibenden Sommertagen können die Flocken besonders wichtig werden, denn sie enthalten viel Zink und können einen Mangel ausgleichen, der durch übermäßiges Schwitzen entstehen kann.

In Kombination mit leckerem Obst können Haferflocken eine perfekte Sommer-Mahlzeit sein.

7. Grüner Tee - kühlende Wirkung wie Zitrusfrüchte

Der dritte Tee im Bunde ist ebenfalls dafür bekannt, sehr gesund zu sein. Aber das ist längst nicht alles. Grüne Teeblätter sollen eine ähnlich kühlende Wirkung auf den Körper haben, wie Zitrusfrüchte. In der chinesischen Medizin gilt der Tee als besonders temperaturregulierend.

Außerdem: Die im grünen Tee enthaltenen Gerbstoffe wirken "zusammenziehend" und können übermäßiges Schwitzen lindern, indem die Schweißdrüsen verschlossen werden. Auch bei Kopfschmerzen hilft das Getränk.

8. Orangen - Zitrus-Power gegen innere Hitze

Dass Zitrusfrüchte von innen kühlen, dürfte den meisten Menschen bereits bekannt sein. Orangen sind dabei auch noch besonders süß und lecker und lassen sich bei Bedarf zu einer erfrischenden Limonade verarbeiten.

Tipp: In Minztee schmecken Orangen oder Orangensaft ganz besonders lecker - und erzeugen sozusagen die doppelte Abkühl-Power.

Fazit: Einige Lebensmittel kühlen mehr als andere - Ernährung ist im Sommer wichtig

Der Sommer ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Doch wenn die Temperaturen steigen, wird die Schweißproduktion ordentlich angekurbelt. Bevor zu viel Schweiß unangenehm wird, solltest du an Hitze-Tagen besonders auf deine Ernährung achten und dich von fettigen, stark gewürzten Speisen und eiskalten Drinks eher fernhalten.

Selbstkühlende Sommerdecke für heiße Tage bei Amazon ansehen

Das könnte dich auch interessieren: Schwitzen in der Nacht: Was dahinter steckt und was du dagegen tun kannst.