Es besteht Gesundheitsgefahr durch das gesundheitsschädliche Ethylenoxid.

Derzeit werden Sesam-Produkte zurückgerufen. Hintergrund des Produktrückrufs ist eine Warnung vonseiten des Herstellers. Für Verbraucher besteht Gesundheitsgefahr durch das, im Produkt enthaltene, Ethyleonxid.

Sesam-Rückruf: Das müssen Verbraucher wissen

Die Firma Meienburg informiert, dass im Rahmen von Eigenuntersuchungen festgestellt wurde, dass einige Chargen Sesamsaat sowie des Produktes Friesen-Müsli Seesucht, in welchem Sesamsaat in geringen Mengen enthalten ist, einen erhöhten Gehalt an Rückständen von Ethylenoxid aufweisen. Ethylenoxid wird unter anderem als Desinfektionsmittel von z.B. Nahrungsmitteln zur Keimreduktion eingesetzt.

Nach aktuellem Kenntnisstand wird Ethylenoxid in der EU als gesundheitsschädlich eingestuft. Bitte sehen Sie daher vom Verzehr folgender Produkte ab und bringen Sie diese in die Verkaufsstelle zurück. Dort wird Ihnen der Produktpreis auch ohne die Vorlage des Kassenbons erstattet. Die Ware wurde bundesweit in Supermärkten verkauft.



Produktname: Friesen-Müsli Seesucht 400g

Hersteller: Meienburg

Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.06.2021

EAN: 4009790008278

und

Produktname: Sesamsaat geschält 400g

Hersteller: Meienburg

Mindesthaltbarkeitsdatum: 08.06.2021

EAN: 4009790008933

und

Produktname: Sesamsaat natur 500g & 1000g

Hersteller: Meienburg

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.09.2021, 11.08.2021, 02.06.2021, 06.04.2021, 01.04.2021, 19.02.2021, 21.01.2021



EAN: 4009790008902 & 4009790008919

Dieser Vorfall bezieht sich ausschließlich auf die oben genannten Produkte. Die Firma Meienburg nimmt Produktqualität sehr ernst. Die Firma entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstehen. Qualität, Sicherheit und Hygiene haben für für Meienburg allerhöchste Priorität. Für Rückfragen steht Ihnen das Meienburg-Team unter der Hotline 04461/986050 und unter der E-Mailadresse info@Meienburg.de zur Verfügung.

