Bei den Nieren handelt es sich um eine Art Filteranlage des Körpers. Sie reinigen dein Blut, regulieren den Blutdruck, den Salz- und Wasserhaushalt und produzieren überdies wichtige Hormone. Dafür ist es wichtig, dass sie gesund sind und bleiben. Wir verraten dir, mit welchen sieben Lebensmitteln du die Gesundheit deiner Nieren unterstützen kannst.

Äpfel und Buchweizen: Lebensmittel für die Nierengesundheit

Es gibt verschiedene Lebensmittel, mit denen du Nierenkrankheiten wie Niereninsuffizienz vorbeugen und deine Nierengesundheit unterstützen kannst. Das erste Lebensmittel ist der Apfel; oder eher gesagt das Pektin in Äpfeln. Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass Pektin die Nieren vor Nierensteinen schützen kann. Doch nicht nur das: Pektin senkt die Blutfett- und Cholesterinwerte, kann beim Abnehmen helfen, entgiftet und wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus. Der gelegentliche Griff zum Apfel tut also nicht nur deiner Niere gut.

Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass sich auch der Konsum von Buchweizen positiv auf die Nierengesundheit auswirkt. Dafür ist das im Buchweizen enthaltene Lezithin verantwortlich. Ein besonderer Vorteil des Pseudogetreides: Es ist glutenfrei. Somit können Menschen mit einer Zöliakie problemlos zu Buchweizen greifen.

Buchweizen ist ein wahrer Alleskönner. Es enthält eine Menge an hochwertigen Mineralien, leicht verdaulichen Proteinen und Vitalstoffe. Dadurch kann das Lebensmittel bei Diabetes, Krampfadern und Bluthochdruck helfen. Aus Buchweizen lassen sich diverse leckere Gerichte, wie beispielsweise Bratlinge, Pfannkuchen oder eine Gemüse-Pfanne mit Buchweizen, zubereiten.

Das tun Zitronen und Kreuzblütler für deine Niere

Zitronen sollten nicht unterschätzt werden: Die Vitamin-C-Bombe ist Lebensmittel und Heilmittel zugleich. Ihnen wird eine antioxidative Kraft zugesprochen. Überdies sollen sie das Herz schützen, das Krebsrisiko senken und unserem Gehirn guttun. In Bezug auf die Niere ist die Zitrusfrucht dazu fähig, mithilfe der enthaltenen Citrate überschüssiges Calcium zu binden. Da Nierensteine größtenteils aus diesem Mineralstoff bestehen, beugt etwas Zitrone im Wasser oder im Smoothie der Entstehung von Nierensteinen vor.

Kreuzblütler wie Blumenkohl oder Brokkoli stehen ebenfalls auf die Liste der Lebensmittel, die gut für die Nieren sind. Das Gemüse enthält zahlreiche gesunde Inhaltsstoffe wie Eisen, Kalzium, Selen, Kupfer, Mangan und Zink; aber auch sogenannte Senfölglykoside. Diese sind es, welche laut einer 2013 veröffentlichten großen Meta-Studie das Risiko für Nierenzellkarzinome und somit Nierenkrebs messbar senken können.

Insbesondere der regelmäßige Verzehr von Blumenkohl wird hier als positiv für die Niere hervorgehoben. Weitere Kreuzblütler, die du in deinen Speiseplan integrieren kannst, sind Kohlrabi, Weißkohl, Rosenkohl oder Chinakohl. Aus diesen kannst du beispielsweise herzhafte Gerichte, Suppen oder Smoothies zaubern.

Ein Schutz für die Niere durch Olivenöl, Kakao und Ingwer

Zum Schutz der Niere trägt überdies Olivenöl bei. Die enthaltene Ölsäure beugt einem Bluthochdruck vor. Dies hilft wiederum der Niere, da sich hoher Blutdruck negativ auf sie auswirken kann. Das Öl der mediterranen Frucht hat noch weitere positive Auswirkungen auf die Gesundheit. So kann es beispielsweise positiv bei Brustkrebs, Herzerkrankungen, Diabetes und Depressionen wirken. Es lohnt sich also, ab und an Gerichte mit einem nativen Olivenöl zu verfeinern.

Nicht zu unterschätzen ist der rohe Kakao. In den Kakaobohnen befinden sich sogenannte Flavonoide, eine Gruppe von wasserlöslichen Pflanzenfarbstoffen. Diese besitzen die Eigenschaft, oxidativen Stress zu reduzieren und die Gefäßfunktion zu verbessern. Letztere Eigenschaft trägt zur guten Funktionsweise der Nieren bei. Hin und wieder ein Stück Schokolade mit möglichst hohem Kakao-Gehalt schadet also nicht.

Aber auch der Ingwer, der als Alleskönner bekannt ist, besitzt wahre Kräfte. Die scharfe Knolle kann erwiesenermaßen gegen eine Vielzahl von Beschwerden helfen. Darunter beispielsweise Fieber, Übelkeit, Migräne, Verrenkungen, Bluthochdruck, Verdauungsbeschwerden oder Krämpfe. Auch für unsere Nieren ist die Ingwerknolle von Vorteil. Dahinter stecken die Antioxidantien im Ingwer: Ihre entzündungshemmende Eigenschaft kann Studien zufolge Nierenschäden beheben.

Fazit

Es gibt eine Vielzahl an Lebensmitteln, die einen Schutz für die Niere bieten können. Wir haben dir sieben davon vorgestellt, die du auf verschiedene Weisen und ganz nach deinem Geschmack in deinen Speiseplan integrieren kannst.

Als besonders schädlich für die Niere gelten viel Salz, Fett, Zucker, Süßstoffe wie Aspartam, Fleisch und Alkohol. Diese solltest du also immer nur in Maßen genießen.

