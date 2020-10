Kohlensäurehaltige Getränke: Sind sie schädlich oder nützlich für den Körper?

Still oder spritzig? Bei Wasser gehen die Meinungen auseinander. Die einen schwören auf die erfrischende Wirkung der Kohlensäure, andere wiederum empfinden das prickelnde Wasser als unangenehm und unverträglich. Doch welche Auswirkungen haben Getränke mit Kohlensäure auf unsere Gesundheit?

Ausreichend Wasser zu trinken ist lebensnotwendig. Etwa 1,5 Liter Flüssigkeit sollte ein erwachsener Mensch laut Verbraucherzentrale pro Tag mindestens zu sich nehmen. Ob stilles oder spritziges Wasser wird dabei aber nicht erwähnt. Kohlensäure ist, wie der Name schon sagt, eine Säure und weist daher mit etwa 5,5 einen niedrigeren pH-Wert als stilles Wasser (pH-Wert 7) auf. Dieser Unterschied kann verschiedene Auswirkungen auf den Körper haben. Auch Getränke können übrigens dick machen - das sind 10 heimliche Kalorienbomben.

Was ist Kohlensäure eigentlich?

Nach Angaben der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser sind natürliche Kohlensäuren im Wasser Überreste des abklingenden Vulkanismus. Nach dem Abkühlen des Magmas wird Kohlendioxid in der Erde freigesetzt und steigt durch die Erdschichten nach oben. Sobald es auf eine wasserführende Schicht trifft, verbindet sich das Gas schließlich mit dem dort vorhandenen Wasser.

Kohlensäure ist demnach ein Reaktionsprodukt aus Kohlendioxid und Wasser, das entsteht, wenn Kohlendioxid unter Druck in Wasser geleitet wird.

Bekannt ist das Verfahren aus haushaltsüblichen Trinkwassersprudlern. In der Natur gibt es nur wenige Regionen mit kohlensäurehaltigen Quellen, wie etwa in der Eifel.

Ist Kohlensäure schädlich für die Zähne?

Ein weit verbreiteter Glaube ist, dass Kohlensäure den Zähnen schaden würde. Laut dem Online-Portal "Zentrum der Gesundheit" legten Forscher in Studien gezogene Zähne in verschiedene Flüssigkeiten. Das Problem dabei: Die Ergebnisse ließen sich nicht in jedem Fall auf den lebenden Zahn im Menschen übertragen, denn normalerweise werden Getränke nicht minutenlang im Mund behalten. Trotzdem konnte eine geringe bis gar keine Schädigung der Zähne beobachtet werden.

Gesüßte Softdrinks, aromatisiertes Mineralwasser oder Saftschorlen sollten ohnehin nicht zu lang im Mund behalten werden, da der darin enthaltene Zucker den Zahnschmelz besonders angreifen kann.

Grundsätzlich gilt also: Je länger ein Getränk im Mund behalten wird, desto schädlicher ist es für die Zähne. Für Kohlensäurehaltiges Mineralwasser trifft das jedoch nur in einem sehr geringen Maß zu. Daher kann es in Bezug auf die Zähne bedenkenlos getrunken werden.

Wie Kohlensäure im Wasser den Magen beeinflusst

Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte laut Verbraucherzentrale generell auf kohlensäurehaltige Getränke verzichten und eher auf Wasser mit viel Hydrogencarbonat umsteigen. Das neutralisiert überschüssige Säuren, die im normalen Stoffwechsel entstehen.