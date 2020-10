Laut einer Studie aus den USA kann Kaffeekonsum das Risiko senken, an Darmkrebs zu erkranken. Das stellten die Forscher des Dana-Farber Cancer Instituts in Phoenix/Arizona kürzlich fest. Ebenso wurde beobachtet, dass Therapieanschläge in Bezug auf eine Darmkrebserkrankung deutlich erfolgreicher waren, als gewöhnlich. Die Körper von Menschen, die demnach täglich Kaffee konsumierten, sprangen auf eine Therapie deutlich besser an. Die Ergebnisse wurden kürzlich in dem Wissenschaftsmagazin "JAMA Oncology" veröffentlicht.

Täglicher Kaffeekonsum beugt Darmkrebs vor

Wie heilpraxis.de mitteilt, ist der Grund, weshalb Kaffee eine derartige Wirkung hat, nicht genau geklärt. Da die Forscher die Studie rund um eine Beobachtung aufbauten, konnten diese auch nicht feststellen, weshalb Kaffee es dem Darmkrebs so schwer macht. Was man allerdings gleich zu Beginn feststellte, war, dass die Wirkung nicht Hand in Hand mit dem Koffein geht. Denn unabhängig, ob es sich um entkoffeinierten oder normalen Kaffee handelte, kam man bei den Testergebnissen zu den gleichen Ergebnissen. Trinken Sie ihren Kaffee am liebsten morgens? Warum Sie das vielleicht nicht tun sollten, erfahren Sie hier.

Insgesamt wurden 1.172 Patienten und Patientinnen für die Studie herangezogen. Diese litten alle an metastasierendem Dickdarmkrebs. Einheitlich erkannte man, dass sich abhängig von der konsumierten Kaffeemenge, die Lebenserwartungsdauer deutlich verbesserte. Ebenso wurde festgestellt, dass Menschen, die mehr als drei Tassen Kaffee pro Tag tranken, deutlich mehr Zeit hatten, ehe sich die Krankheit verschlechterte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man mit der Kaffeemenge experimentieren sollte. Ab einer gewissen Menge kann es nämlich auch gefährlich für den Körper werden. Welche Menge des Muntermachers noch ratsam ist und aber welcher es bedenklich wird, erfahren Sie hier.

Wie ein Studienautor mitteilt, ist man sich schon lange darüber im Bilde, dass Kaffee entzündungshemmende und antioxidative Effekte besitzt. Ob ein erhöhter Kaffeekonsum bei einer Darmkrebsbehandlung Verwendung finden wird, weiß man aber aktuell noch nicht. Was allerdings Fakt ist, ist, dass bis heute nur ein Bruchteil der tatsächlichen Eigenschaften des Wundergetränkes erforscht wurde. Ob und wie man das Getränk hinsichtlich der Behandlung einsetzen kann, steht aber noch in den Sternen. Auch viele weitere natürliche Heilmittel haben eine gesundheitsfördernde Wirkung. So auch der sogenannte Wunderhonig "Manuka".