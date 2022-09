Jeden Tag Haferflocken zum Frühstück: So gesund ist das Superfood mit dieser Geheimzutat

Abnehmen mit Haferflocken: Kennst du den Booster-Trick?

Hast du das gewusst? Haferlocken sind tatsächlich ein Superfood: Sie machen schnell satt, noch sind die in irgendeiner Form ungesund, ganz im Gegenteil - wer die "Oats" für sich entdeckt, wird schon bald nichts mehr anderes essen wollen. Denn wer künftig zum Frühstück eher zu den Haferflocken greift, startet stärker und energiegeladener in den Tag als es mit Brötchen, Croissants und Co. möglich wäre.

Haferflocken: So gesund sind die beliebten "Oats" wirklich

Haferflocken begeistern nicht mehr nur Fitnessfreaks oder Sportler*innen. Denn sie geben Energie und enthalten zahlreiche Vitamine und Nährstoffe, die der Körper benötigt, um gesund zu bleiben. Wir verraten dir, was passiert, wenn du täglich Haferflocken isst und wie du so deine Gesundheit förderst.

Hafer zählt laut dem Bundeszentrum für Ernährung neben Weizen, Roggen und Gerste zu den wichtigsten Getreidearten, die hierzulande angebaut werden. Hierbei übertrumpft der Hafer mit seinen Inhaltsstoffen die anderen Getreidesorten: Hafer enthält mit Abstand den größten Anteil an Fett, Eiweiß und Calcium - aber auch noch zahlreiche weitere Nährstoffe wie Mangan, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Folsäure und B-Vitamine.

Dem Gesundheitsportal Zentrum der Gesundheit zufolge gilt Hafer als der ideale Lieferant von Mineralstoffen, Vitaminen und Fetten, welche bereits durch den Verzehr von kleinen Portionen in großen Mengen im Körper aufgenommen werden können: 50 Gramm Haferflocken sehen zwar nicht viel aus - machen aber überraschend satt. Nach der Ernte wird der Hafer wärmebehandelt, gepresst, getrocknet und gewalzt - so werden Haferflocken hergestellt.

100 Gramm Haferflocken enthalten laut Myprotein.com* im Schnitt:

375 Kalorien

12,5 Gramm Protein

67,5 Gramm Kohlenhydrate

10,0 Gramm Ballaststoffe

6,25 Gramm Fett

Damit sind Haferflocken zwar im Vergleich zu anderen Getreideprodukten nicht sehr kalorienarm.

Dafür sorgen die Ballaststoffe dafür, dass die Oats lange satt machen.

Massenhaft wichtige Nährstoffe: Warum Haferflocken für Vegetarier besonders wichtig sind

Eisen: Haferflocken beinhalten hohe Mengen an Eisen - ganze 2,4 Milligramm auf 40 Gramm der Getreide-Flocken. Das Unglaubliche: Hafer enthält doppelt so viel Eisen wie Fleisch. Problematisch ist lediglich die Verwertung des Eisens aus den Haferflocken: Damit dem Körper das gelingt, solltest du Lebensmittel mit Vitamin C konsumieren - auch das ist ein echter Ernährungs-Tipp für vegan oder vegetarische lebende Menschen.

Zink: Auch der Anteil an Zink in Haferflocken ist bemerkenswert: Pro 100 Gramm Haferflocken nimmst du etwa 4,3 Milligramm Zink auf - so viel, wie bei einem Steak. Vor allem wer sich vegan oder vegetarisch ernährt, kann so seine Tagesdosis erreichen.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. weist darauf hin, dass Zink essenziell für den Körper ist, da der Stoff ein wichtig für Enzyme und Proteine ist. Somit trägt Zink zum Zellwachstum und zur Wundheilung bei, außerdem zu diversen Stoffwechselprozessen, zur Fortpflanzung und zur Stärkung des Immunsystems.

Haferflocken jeden Tag essen: Gesund durch B-Vitamine

Vitamin B7 (= Bioton, Vitamin H): Haferflocken enthalten viel Biotin (0,2 Mikrogramm pro Gramm). Die Menge an Biotin in einer Portion (ca. 40 Gramm) entspricht laut Zentrum der Gesundheit einem Viertel der empfohlenen Tagesdosis. Der Konsum biotinhaltiger Produkte wirkt sich laut der Verbraucherzentrale förderlich auf den Erhalt gesunder Haut und Haare aus - ob Biotin auch für feste Nägel sorgt, ist umstritten. Dabei ist der Griff zu Nahrungsergänzungsmitteln nicht nötig - besser, du frühstückst eine Schüssel Haferflocken.