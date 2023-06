Wer abnehmen will oder seiner Gesundheit etwas Gutes tun will, bestellt häufig statt einer normalen Cola eine Cola Zero oder Cola Light. In diesen Getränken findet sich der Süßstoff Aspartam - und dieser hat auch einige Vorteile.

"Im Vergleich zu Zucker haben Süßstoffe den Vorteil, dass sie keine Karies verursachen und keine Kalorien haben", sagt Katrin Böttner von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gegenüber der dpa. Doch Aspartam steht - seit er 1965 entdeckt wurde - immer wieder im Verdacht, krebserregend zu sein. Die International Agency for Research on Cancer (IARC), ein Krebsforschungsinstitut in Lyon, das der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugeordnet ist, will laut Agenturberichten Aspartam Mitte Juli als "möglicherweise krebserregend für Menschen" einstufen.

Aspartam "möglicherweise krebserregend für Menschen"

Künstliche Süßungsmittel waren in den vergangenen Jahren immer wieder Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen. Der Verdacht, dass sie krebserregend sein könnten, ist daher nicht neu. Insbesondere Aspartam gilt als eines der am meisten untersuchten Süßungsmittel. Trotzdem wurde die Unbedenklichkeit von Aspartam in gewissen Mengen von der amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA bestätigt. Wie ist das Ergebnis der IARC also zu deuten?

"Wir müssen erst auf die vollständige Evaluation warten", merkt der Chemiker Oliver Jones von der Universität Melbourne gegenüber der Süddeutschen Zeitung an. Außerdem sei es wichtig zu wissen, dass die Einstufung als "möglicherweise krebserregend" nicht bedeutet, dass man automatisch Krebs bekommt. Auch bei Süßstoffen gilt: Die Dosis macht das Gift. "UV-Licht ist schließlich auch krebserregend, trotzdem benutzen wir im Winter kaum Sonnencreme, weil die Dosis geringer ist", erklärt Jones weiter.

Ähnlich sieht es Tom Sanders, der am King's College in London eine Professur für Ernährungswissenschaften innehatte: Es gab zwar Hinweise darauf, dass Tiere im Labor Krebs bekamen, wenn sie mit großen Mengen Aspartam gefüttert wurden, aber die Ergebnisse ließen sich nicht auf Menschen übertragen.

Süßstoffe - ungesund und unnötig?

Es lässt sich festhalten, dass künstliche Süßstoffe wie Aspartam nicht per se gesundheitsschädlich sind - allerdings auch nicht förderlich für die Gesundheit und daher im besten Fall eher gemieden oder in geringen Mengen konsumiert werden sollten.

