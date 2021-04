Giftiges Gemüse: Lebensmittel, die Sie auf keinen Fall roh essen sollten

4. Bohnen

Die Verbraucherzentrale Bayern rät davon ab, rohe Bohnen zu verzehren. Denn der Konsum von in ungekochten Bohnen enthaltenem Phasin kann zu Vergiftungserscheinungen führen. Das Phasin ist eine giftige Eiweißverbindung, die allerdings durch das Kochen unschädlich gemacht werden kann. Wer die Bohnen mindesten zehn Minuten in kochendes Wasser wirft, muss sich keine Sorgen mehr machen. Das Bohnen-Wasser sollte dann allerdings auch weggeschüttet werden, denn das Solanin befindet sich nun darin.

Die folgen von roh verzehrten Bohnen sind Kopfschmerzen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Zu viele roh verzehrte Bohnen können allerdings auch tödlich enden. Besonders gefährdet sind Kinder, da sie wenig wiegen.

5. Pilze

Manche Pilze sind roh essbar - andere hingegen nicht. In aller Regel sind Kulturpilze, wie etwa Champignons oder Shiitake, auch roh verzehrbar. Pilze, die wild im Wald wachsen, müssen meist noch zubereitet werden, damit sie ungiftig werden. Gerade der Hallimasch sorgt für viele Pilzvergiftungen in Deutschland. Durch das Garen der Pilze* machen Sie zudem den Fuchsbandwurm unschädlich. Zu den Pilzen, die nur gekocht verzehrt werden sollten, zählen:

Hexenröhrling

Maronenpilz

Perlpilz

Rotkappen

Morcheln

Milchbratling

Hallimasch

6. Rhabarber

Rhabarber ist vor allem für all diejenigen giftig, die unter Gicht oder Nierenerkrankungen leiden. Für die Giftigkeit sorgt die enthaltene Oxal-Säure, die jedoch für gesunde Menschen unschädlich ist - zumindest in den Mengen, die üblicherweise im Rhabarber enthalten sind. Bei der Ernte gilt: Je später im Jahr der Rhabarber geerntet wird, desto mehr Oxal-Säure enthält er. Und desto giftiger ist er für vorerkrankte Menschen. Gut zu wissen: In den Blättern steckt mehr Oxal-Säure als in den Stangen.

7. Holunderbeere

Sogar die Holunderbeere soll giftig sein? Ja, sie enthält das Gift Sambunigrin. Das kann zu Erbrechen, Durchfall und Übelkeit führen. Erst durch das Erhitzen der Beeren verliert das Sambunigrin seine Giftigkeit, weshalb Sie Holunderbeeren niemals roh verzehren sollten. Die Beeren folgen auf die Holunder-Blüte, welche zwischen Mai und Juni zu bestaunen ist. Ebenso wie die Beeren kann man auch die Blüten verarbeiten - zum Beispiel zu leckerem Sirup.

8. Maniok

In vielen Teilen der Welt, beispielsweise in Südamerika, Afrika und Asien, ist die Maniokknolle eine der Hauptnahrungsmittel, ähnlich wie bei uns die Kartoffel. Aus diesem Grund wird die Knolle auch "Tropenkartoffel" genannt. Sie zählt zu den Wolfsmilchgewächsen und hat ihren Ursprung in Brasilien.

Roh sollten Sie die Maniokknolle niemals verzehren, denn sie enthält Blausäure. Genau genommen Linamarin, ein Blausäureglykosid, welches mit dem Enzym Linase fusioniert, wodurch Blausäure produziert wird. Beim Kochen wird das Gift jedoch unschädlich gemacht, das Kochwasser sollten Sie dennoch wegschütten.