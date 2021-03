Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zu einer guten Figur und trägt generell zur Gesundheit bei. Dabei verliert man oft den Überblick, was man in welchen Mengen überhaupt verzehren "darf". Eine einfache Regel, die nicht nur Krankheiten vorbeugt, sondern sogar die Lebenszeit verlängern kann, lautet: so wenig purinhaltige Lebensmittel wie möglich zu sich zu nehmen.

Purine sind organische Verbindungen, die im Körper, aber auch in einigen Lebensmitteln und Getränken vorkommen. Wenn Sie sich gesund und abwechslungsreich ernähren, gelingt es Ihrem Körper von selbst die Balance zu halten und überschüssige Harnsäure über Nieren, Darm, Schweiß und Speichel auszuscheiden. Nimmt man allerdings zu viele purinreiche Lebensmittel zu sich, können sich bei der Verstoffwechselung im Körper Kristalle aus Harnsäure bilden, die sich in den Gelenken ablagern. Dadurch werden Krankheiten wie Gicht begünstigt und die Lebenszeit um bis zu 11,7 Jahre verkürzt - so geht es aus einer irischen Studie der University of Limerick hervor.

Purinhaltige Lebensmittel: Bei Männern Lebenszeit deutlich verkürzter

Das Forscherteam analysierte in der Studie die Daten von rund 26.500 Menschen mit erhöhtem Harnsäurespiegel. Dabei stellten die Forscher fest, dass Männer, deren Harnsäure-Konzentration im Blut den Wert von 535 µmol / l übersteigt, eine um bis zu 11,7 Jahre geringere Lebenserwartung haben, als Männer deren Wert darunter liegt.

Bei Frauen fällt die Verkürzung der Lebenszeit nicht ganz so drastisch wie bei Männern aus. Dennoch kann sie sich bei einem Wert von über 416 µmol / l um durchschnittlich um sechs Jahre verringern.

Aber Vorsicht: Ein zu niedriger Harnsäurespiegel kann ebenfalls gefährlich werden - insbesondere für Männer. Der Wert sollte daher nicht weniger als 238 µmol / l betragen.

Purinhaltige und purinarme Lebensmittel

Die genauen Werte des Harnsäurespiegels sollten immer von einem Arzt überprüft werden. Dieser kann Ihnen Auskunft über die tatsächlichen Ursachen kritischer Werte geben und herausfinden, ob diese gesteigert oder gesenkt werden sollten.

Lebensmittel, die besonders purinhaltig sind:

Rotes Fleisch

Wurst

Geflügelhaut

Sojaprodukte

Spinat

Trockenfrüchte

Innereien

Schalen- und Krustentiere

Rosenkohl

Forelle, Hering

Hefe

Lebensmittel, die purinarm sind:

Eier

Fettarme Milch und Milchprodukte

Gemüse (Gurke, Karotte, Kartoffel, Paprika)

Getränke wie Tee, Kaffee, Wein, Sekt und Fruchtsäfte

Nüsse

Obst

Margarine und Pflanzenöle

Nur wer den übermäßigen Konsum von purinhaltigen Lebensmitteln dauerhaft verhindert, kann auf eine verlängerte Lebenszeit hoffen.

