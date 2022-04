Gesünder ernähren: 5 Lebensmittel, die du besser nicht mehr essen solltest

Ausgewogene Ernährung kann deinen Körper nachhaltig beeinflussen

Verarbeitete Produkte, stark zuckerhaltige Lebensmittel und billiges Fleisch sollten auf keinem Speiseplan stehen

Eine gesunde Ernährung steigert die Lebensqualität. Bereits durch den Verzicht auf einige Lebensmittel kann die eigene Ernährung nachhaltig positiv beeinflusst werden. Alternativen zu den verbannten Lebensmitteln gibt es genug - sie sind meist auch gesünder. Die fünf Lebensmittel im Video zeigen eindeutig: Selbstgemachte Alternativen sind oft besser. In Fertigmischungen schlummern oft schädliche, aber nicht nötige Inhaltsstoffe. Wer etwas Zeit investiert - meist nur wenige Minuten - kann zum Beispiel den Zuckergehalt seiner Speisen deutlich reduzieren.

Gesünder ernähren: Diese 5 Lebensmittel sollten aus der Küche verschwinden

Das senkt das Risiko von Diabetes und Karies. Und gibt insgesamt auch ein gutes Gefühl: Selbstgemacht ist eben doch am besten. Das gilt für Ketchup, Fertigsalate und auch für "süßes" Müsli am Morgen.

Aber auch in Bereichen, in denen die eigene Produktion eher schwierig ist - Fleisch zum Beispiel - gibt es eine Lösung: Bio und aus der Region. Je näher man dem Erzeuger ist, desto gesünder ist das Fleisch. Billigfleisch stammt in vielen Fällen aus Mastbetrieben, die ihren Tieren Antibiotika und andere schädliche Stoffe verabreichen. Gesund ist das auch für uns Menschen nicht.

Diese 5 Lebensmittel solltest du sofort und möglichst für immer aus deiner Küche verbannen:

Ketchup

Fertigsalate

Zuckrige Frühstücksflocken

Softdrinks

Billigfleisch

Neu ist das sicherlich nicht. Aber oft sind es die einfachsten Dinge, auf die man nicht kommt - und die so viel ausmachen. Ausprobieren lohnt sich.

Du willst dich noch gesünder ernähren? Viele gesunde Rezepte aus der fränkischen Küche findest du hier.