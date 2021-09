Thonon-Diät : In zwei Wochen bis zu 10 Kilo abnehmen

Bei einer Diät denken viele an enormen Verzicht, Magenknurren und schlechte Laune. Bei der Thonon-Diät findet zwar auch eine extreme Kalorienreduzierung statt, allerdings darfst du teilweise so viel essen, wie du möchtest. Dennoch soll es dir mit dem "Wundermittel" Thonon-Diät möglich sein, in zwei Wochen bis zu 10 Kilo abzuspecken. Wie das funktionieren kann? Die Thonon-Diät setzt auf Low Carb und Proteine. Ähnlich wie die Keto-Diät, mit der Stars wie beispielsweise Kim Kardashian oder Halle Barry abgenommen haben.

Thonon-Diät: Mit Low Carb und Proteinen 10 Kilo abspecken

Da es sich bei der Thonon-Diät allerdings um eine Crash-Diät handelt, sollte sie mit Vorsicht "genossen" werden. Wer langfristig abnehmen möchte, sollte sich besser für einen anderen Weg entscheiden, um Kilos zu verlieren. Wer allerdings schnell abspecken möchten, beispielsweise für eine Hochzeit oder einen Strand-Urlaub, für den könnte die Thonon-Diät hilfreich sein.

Die "Wundermittel-Diät" stammt laut gofeminin.de von einem Mediziner aus einer Klinik im französischen Thonon-les-Bains, daher auch der Name. Hauptbestandteile der Diät sind Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Kaffee, Wasser und Tee. Zucker und Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Nudeln und Brot, werden für den Zeitraum der Diät vom Speiseplan gestrichen.

Deine 14-Tage-Thonon-Diät kannst du täglich mit schwarzem Kaffee oder ungesüßtem Tee beginnen. Feste Nahrung gibt es am Morgen nur teilweise und dann auch nur Müsli oder ein Vollkornbrötchen. Erst zur Mittagszeit darfst du wieder mehr essen. Hier begrenzt sich die Diät auf zwei hartgekochte Eier, Salat, Früchte nach Belieben, Sellerie, Tomaten, rohe oder gekochte Karotten oder Fisch. Am Abend kannst du bei Steak, Frikadellen, Kochschinken, Naturjoghurt oder Blattsalat zuschlagen. Bei der Diät solltest du nicht mehr wie täglich 600 bis 800 Kalorien zu dir nehmen. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wie bei vielen Abnehmprogrammen darfst du am siebten Tag "cheaten" - also "schummeln" und dir einen Genuss-Tag einräumen. Bedingung hier: Trinke keinen Alkohol. Denn dieser erschwert es dir, weiterhin abzuspecken.

Kein Jo-Jo-Effekt: "Stabilisierungsphase" nach 14-Tagen

Um nicht direkt wieder zuzunehmen, gibt es nach den 14 Tagen eine "Stabilisierungsphase". Hier erhöhst du deine täglichen Kalorien auf 1200 bis 1500 Kalorien. Diese erreichst du, indem du nun Milchprodukte zu deinen Mittagsmahlzeiten hinzufügst oder mittags oder abends eine Schüssel Reis, Kartoffeln oder Nudeln isst. Ein Manko der Thonon-Diät ist, dass währenddessen dazu geraten wird, Nahrungsergänzungsmittel oder Vitaminpillen einzunehmen, da deinem Körper in der Zeit wichtige Nährstoffe nicht zugeführt werden.

Deshalb kann es auch zu Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Abgeschlagenheit kommen. Da dein Körper in dieser Zeit auch zu "schwach" ist, um ausreichen Sport zu machen, kann es auch passieren, dass du Muskelmasse verlierst, da sich dein Körper hieraus die nötige Energie für den Tag zieht.

Da die Diät Risiken birgt, solltest du auf jeden Fall davor mit einem Arzt darüber sprechen. Nicht zu empfehlen ist die Diät für Kinder, Schwangere, ältere Menschen, Menschen mit einem schwachen Darm oder geschwächte Personen.

Fazit

Die Thonon-Diät verspricht zwar eine große Gewichtsabnahme in wenigen Tagen, dennoch ist es nicht gerade die gesündeste Methode, um Gewicht zu verlieren. Entgegen dem Hype um die Diät, rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung: "Die DGE empfiehlt eine langfristige Gewichtsabnahme, die auf einer Kombination aus Ernährungsumstellung, Verhaltensänderung und einer Steigerung der körperlichen Aktivität basiert. Eine vollwertige Ernährung und 30-60 Minuten Bewegung pro Tag unterstützen, das Gewicht zu regulieren", erklärt Ernährungsexpertin Astrid Donalies gegenüber gofeminin.de. Die Thonon-Diät kann Stress für deinen Körper bedeuten. Eine andere Methode, um entspannter und ganz ohne Verzicht abzunehmen, ist zum Beispiel die 20/80-Diät.