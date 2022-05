Vorräte kaufen: sinnvoll , oder nicht?

oder nicht? 8 "unverderbliche" Lebensmittel

Weitere Lebensmittel für den Vorrat

Lebensmittelvorräte anzulegen, ist heutzutage eigentlich kaum mehr nötig. So gut wie jederzeit bekommen wir in Supermärtken und Discountern alles, was das Herz begehrt. Doch manche Situationen erfordern Notfallvorräte. Für welche Lebensmittel entscheidet man sich, wenn man sich einen Vorrat anlegen möchte? Am geeignetsten sind welche, die so lange wie möglich halten. Vor allem 8 Lebensmittel sind so gut wie unverderblich und sollten sich in deinem Vorrat finden lassen.

Verschiedene Gründe: Weshalb und wann du Vorräte kaufen solltest

Viele überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, Vorräte einzukaufen. Dabei gibt es viele Gründe, die dafür sprechen: Erstmal ist es natürlich durchaus praktisch, einige grundlegende Lebensmittel auf Vorrat im Haus zu haben. So musst du dich nicht jeden Tag aufs Neue auf den Weg zum Supermarkt machen und sparst im besten Falle Zeit und Stress.

Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät, für unerwartete Notsituationen einen Lebensmittelvorrat zu Hause zu haben. Immerhin können Umweltkatastrophen oder Ähnliches nie ausgeschlossen werden: Du könntest, je nach Wohnort, zum Beispiel von Hochwasser, Lawinen, heftigen Schneefällen, Stürmen oder sogar Waldbränden betroffen sein. In solchen Situationen ist es zum eigenen Schutz vielleicht sogar ein paar Tage nicht möglich, das Haus zu verlassen.

Zudem kann es jederzeit passieren, dass du krank wirst und dich nicht fit genug fühlst, um deine Wohnung zum Einkaufen zu verlassen. Dies kann sich nicht nur einen, sondern auch mehrere Tage ziehen. Im Notfall kannst du mit Sicherheit auch deine Nachbar*innen oder Freund*innen um Hilfe bitten; kommt man jedoch auch eine Weile mit den eigenen Vorräten zurecht, ist dies in der Regel praktischer, da Kontaktpersonen nicht immer Zeit haben.

Diese 8 Lebensmittel sind so gut wie unverderblich

Notfallvorräte können sich aus verschiedenen Lebensmitteln zusammensetzen. Diese acht unverderblichen Lebensmittel sollten nicht fehlen:

Reis: Wird der Reis luftdicht und trocken aufbewahrt, wird er jahrelang nicht verderben. Ähnlich verhalten sich Produkte wie Bulgur, Quinoa, Couscous oder Buchweizen. Honig: Reiner Honig wird von selbst nie schlecht. Die Voraussetzung ist, dass er kühl und trocken, sowie fest verschlossen gelagert wird. Kristallisiert der Honig, kann man ihn durch kurzzeitiges, leichtes Erwärmen im Ofen wieder flüssig machen. Zucker: Auch reiner Zucker ist unverderblich. Damit er nicht verklumpt, sollte er jedoch trocken und luftdicht gelagert werden. Maisstärke: Verschließt du die Maisstärke luftdicht, wird auch sie nicht ablaufen. Du kannst sie also ewig zum Verdicken von Soßen, Suppen oder Ähnlichem verwenden. Weißweinessig: Destillierter Weißweinessig zählt ebenfalls zu den Lebensmitteln, die nicht verderblich sind. Wird er fest verschlossen, kühl und dunkel gelagert, kannst du ihn jahrelang zum Herstellen von Dressings, Soßen et cetera verwenden. Ahornsirup: Wer es süß mag, sollte unbedingt auch Ahornsirup auf Vorrat kaufen. Wird er eingefroren, ist er ewig haltbar. Schnaps: Es ist allgemein bekannt, dass hochprozentiger Alkohol nicht verdirbt. Auch er kann unendlich aufbewahrt werden. Salz: Salz kann bröckeln oder verkleben, wenn es mit Flüssigkeit in Kontakt kommt. Bewahrst du es jedoch trocken und luftdicht verschlossen auf, wird es nicht verderben.

Weitere Lebensmittel, die sich sehr lange aufbewahren lassen und somit für einen Vorrat ideal geeignet sind, sind beispielsweise Nudeln, haltbare Milch, Obst- und Gemüsekonserven, Mehl, Backpulver, Sonnenblumen- und Olivenöl sowie Cornflakes, Knäckebrot und Aufbackbrötchen. So kannst du einen vielfältigen Vorrat mit lang haltbaren Lebensmitteln zusammenstellen. Zudem gibt es eine offizielle Liste seitens der Behörden, was man noch alles im Ernstfall zu Hause haben sollte.