Deutschland aktualisiert vor 38 Minuten

Gesunde Ernährung

Fertigprodukte selbst herstellen: So einfach geht's

Fertigprodukte verstecken sich überall im Vorratsschrank. Ob in Tiefkühlpizza, Gemüsebrühe oder Brotaufstrich - auf vielen Zutatenlisten finden sich künstliche Zusatzstoffe. Diese sind jedoch schädlich für Gesundheit und Umwelt. Wäre es daher nicht sinnvoll, industriell hergestellte Lebensmittel durch natürliche Alternativen zu ersetzen? Wir zeigen dir, wie du dieses Vorhaben in die Tat umsetzen kannst, ohne dafür lange in der Küche stehen zu müssen.