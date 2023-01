Vorräte kaufen: sinnvoll oder nicht?

Einen Lebensmittel-Vorrat anzulegen, ist heutzutage eigentlich kaum mehr nötig - glauben viele. Schließlich bekommen wir in Supermärkten und Discountern jederzeit alles, was das Herz begehrt. Doch manche Situationen erfordern einen Notfall-Vorrat, und das nicht erst seit der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat sogar eine Checkliste mit Lebensmitteln und weiteren Produkten veröffentlicht, mit denen man 10 Tage zuhause ohne Einkauf überstehen kann. Aber für welche Lebensmittel entscheidet man sich, wenn man einen Vorrat anlegen möchte? Am wichtigsten ist eine möglichst lange Haltbarkeit. Wir haben 9 Lebensmittel für dich zusammengestellt, die so gut wie unverderblich sind und deshalb in keinem Vorrat fehlen sollten.

Weshalb und wann du Vorräte kaufen solltest

Viele gute Gründe sprechen dafür, einen Notfall-Vorrat im Haus zu haben: Erst einmal ist es natürlich durchaus praktisch, einige grundlegende Lebensmittel auf Vorrat im Haus zu haben. Das erspart im Zweifelsfall den Weg zum Supermarkt. Aber es gibt noch deutlich gewichtigere Gründe.

Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät, für unerwartete Notsituationen einen Lebensmittel-Vorrat anzulegen. Denn Umweltkatastrophen beispielsweise können nie vollständig ausgeschlossen werden - ob Hochwasser, Lawinen, heftige Schneefälle, Stürme oder sogar Waldbrände. Aktuell geistert das Schreckgespenst großflächiger Stromausfälle durch die deutschen Medien. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dann bedeutet das nicht nur, dass man ohne Heizung im Dunkeln sitzt - im Internet-Zeitalter bedeutet das, dass nichts mehr geht. Keine Tankstelle funktioniert, kein Supermarkt kann Waren verkaufen, kein Bankautomat spuckt Geld aus.

In manchen Situationen ist es vielleicht sogar ein paar Tage lang nicht möglich, das Haus zu verlassen. Zudem kann es jederzeit passieren, dass du krank wirst und dich nicht fit genug fühlst, um deine Wohnung zum Einkaufen zu verlassen. Im Notfall kannst du mit Sicherheit auch deine Nachbar*innen oder Freund*innen um Hilfe bitten; besser ist es aber, eine Weile mit den eigenen Vorräten zurechtzukommen, anstatt auf andere angewiesen zu sein.

Diese 9 Lebensmittel sind so gut wie unverderblich

Notfall-Vorräte sollten sich aus verschiedenen Lebensmitteln zusammensetzen. Diese neun praktisch unverderblichen Lebensmittel sollten in deinem Vorrat nicht fehlen:

Reis: Wird der Reis luftdicht und trocken aufbewahrt, wird er jahrelang nicht verderben. Ähnlich verhalten sich Produkte wie Bulgur, Quinoa, Couscous oder Buchweizen. Reis hat, wie Salz und Nudeln, kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Für den Vorrat keinen braunen Reis oder Naturreis verwenden, da dieser aufgrund des höheren Fettgehalts schneller verdirbt. Hülsenfrüchte: Linsen, Erbsen, Bohnen sind im getrockneten Zustand jahrzehntelang haltbar. Vorausgesetzt, sie sind ungeschält und werden kühl und dunkel gelagert (am besten im Keller). Geschält sollten Hülsenfrüchte nur etwa sechs Monate lang aufbewahrt werden. Achtung: Hülsenfrüchte niemals roh verzehren, sondern immer kochen. Honig: Reiner Honig wird von selbst nie schlecht. Die Voraussetzung ist, dass er kühl und trocken sowie fest verschlossen gelagert wird. Kristallisiert der Honig, kann man ihn durch kurzzeitiges leichtes Erwärmen im Ofen wieder flüssig machen. Zucker: Auch reiner Zucker ist unverderblich. Damit er nicht verklumpt, sollte er jedoch trocken und luftdicht gelagert werden. Maisstärke: Verschließt du die Maisstärke luftdicht, wird auch sie nicht schlecht werden. Weißweinessig: Weißweinessig zählt ebenfalls zu den Lebensmitteln, die nicht verderblich sind. Wird er fest verschlossen, kühl und dunkel gelagert, kannst du ihn jahrelang zum Herstellen von Dressings, Soßen und vielem mehr verwenden. Ahornsirup: Wer es süß mag, sollte unbedingt auch Ahornsirup auf Vorrat kaufen. Ungeöffnet, luftdicht und kühl gelagert, ist er praktisch ewig haltbar. Schnaps: Hochprozentiger Alkohol verdirbt nicht. Auch er kann unendlich lange aufbewahrt werden. Salz: Salz kann bröckeln oder verkleben, wenn es mit Flüssigkeit in Kontakt kommt. Bewahrst du es jedoch trocken und luftdicht verschlossen auf, wird es nicht verderben.

Weitere Lebensmittel, die sich sehr lange aufbewahren lassen und somit für einen Vorrat ideal geeignet sind, sind beispielsweise Nudeln, haltbare Milch, Obst- und Gemüsekonserven, Mehl, Backpulver, Sonnenblumen- und Olivenöl, Cornflakes und Knäckebrot. So kannst du einen vielfältigen Vorrat mit lang haltbaren Lebensmitteln zusammenstellen. Zudem gibt es eine offizielle Liste der Bundesregierung, die zusammenfasst, was man für den Notfall alles zuhause haben sollte.

