Fränkische Expertin erklärt: Deshalb ist Fisch so gesund

Fisch ist gesund, sagt Rosina Rosina Püttmann vom Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach. Warum das so ist, erklärt sie im kurzen Interview: Fisch gilt als sehr gesund: Warum ist das so?

Rosina Püttmann: Regelmäßiger Fischverzehr kann zum Beispiel das Risiko für Herzerkrankungen, Schlaganfall oder Fettstoffwechselstörungen mindern. Neben hochwertigem Eiweiß und Omega-3-Fettsäuren liefert Fisch auch Vitamin D, Selen und Jod. Reich an langkettigen Omega-3-Fettsäuren sind besonders die fettreichen Seefische wie Lachs, Makrele oder Hering. Aber auch heimische Süßwasserfische wie Forelle oder Karpfen enthalten die Omega-3-Fettsäuren in ähnlicher Menge wie fettarme Seefische (Seelachs, Seehecht, Scholle oder Rotbarsch).

Wie oft sollten wir Fisch essen - und wie viel?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt ein bis zwei Portionen Fisch pro Woche, davon im besten Fall 70 g fettreichen Seefisch wie Lachs, Makrele oder Hering und 150 g fettarmen Fisch. In der Realität wird aber deutlich weniger Fisch gesessen.