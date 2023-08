Erhöhtes Cholesterin: 6 Lebensmittel helfen, das gute Cholesterin zu steigern

Mit fortschreitendem Alter steigt die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Grund dafür sind oft Arterienverkalkungen, die durch einen hohen Cholesterinspiegel ausgelöst werden können. Wie inFranken.de berichtet hat, gibt es Anzeichen im Gesicht, die auf erhöhte Werte hindeuten. Helfen können bestimmte Lebensmittel. Sie unterstützen das sogenannte "gute Cholesterin".

Grundsätzlich hat Cholesterin eine wichtige Aufgabe im Körper: Es ist ein Baustein für viele Hormone, Gallensäure und die Zellmembranen. Experten sprechen von einem Lipidmolekül, das weitere Fette im Körper bindet, um sie an die richtige Stelle zu transportieren.

Erhöhtes Cholesterin steigert Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Herz-Kreislauf-Krankheiten

Ist der Cholesteringehalt zu hoch, so wird es in der Leber abgebaut oder lagert sich in den Gefäßen ab. Wegen der Gefäßablagerungen warnen viele Mediziner vor einem erhöhten Cholesterinspiegel, da dies das Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte und andere Herz-Kreislauf-Krankheiten deutlich steigert.

Wenn von Cholesterin gesprochen wird, denken die meisten erst einmal an etwas Gesundheitsschädliches. Die Rede ist dann vom "bösen" Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin (LDL-Cholesterin). Ist dieser Cholesterinwert erhöht, setzt sich das überflüssige Protein in den Gefäßwänden als Plaque ab.

Die Deutsche Apotheker Zeitung schreibt dazu, dass es bei Fettstoffwechselstörungen nicht ausreicht, nur das Gesamtcholesterin zu senken. Auch das Verhältnis von "gutem" HDL und "schlechtem" LDL muss stimmen.

HDL-Cholesterin sorgt für Cholesterin-Abbau in der Leber

HDL schützt laut der Experten vor Arteriosklerose, indem es Cholesterin aus peripheren Geweben aufnimmt und zum Abbau in die Leber zurücktransportiert. Zudem schützt HDL-Cholesterin insbesondere das LDL-Cholesterin vor oxidativen Prozessen.

Um das Krankheitsrisiko möglichst zu minimieren, wird empfohlen, den HDL-Cholesterinwert im Vergleich zum LDL-Cholesterinwert möglichst hochzuhalten.

Um das gute Cholesterin im Blut zu erhöhen, ist eine gesunde Ernährung besonders wichtig. Hier gibt es allerdings ein paar Lebensmittel, die die Produktion des HDL-Cholesterins anregen können. Um diesen Wert zu steigern, sollten folgende sechs Lebensmittel besonders regelmäßig auf dem Speiseplan stehen.

6 Lebensmittel, die das gute Cholesterin steigern

#1 Pflanzenöle

Um die Cholesterin-Produktion im Körper anzuregen, sollte man besonders auf eine ausgewogene Ernährung mit gesunden Fetten achten. Pflanzenöle, wie Oliven-, Hanf- oder Sonnenblumenöl sind angereichert an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Diese fördern den HDL-Cholesterinwert und sorgen für eine Reduktion des LDL-Cholesterins.

Pflanzenöle haben außerdem den Vorteil, dass die Pflanzenstoffe Antioxidantien enthalten, welche freie Radikale im Blut binden und dadurch unsere Zellen schützen. Dies gilt allerdings nur für hochwertige Öle.

#2 Leinsamen

Die unscheinbaren Körner sind wahre Wunder, wenn es um Cholesterin geht. Nicht nur enthalten Leinsamen wichtige Omega-3-Fettsäuren, die natürliche Blutdrucksenker sind, sondern sie enthalten auch Lignane. Dies sind ballaststoffähnliche Pflanzenstoffe, die schädliches HDL-Cholesterin binden und abtransportieren können. Dadurch sind die kleinen Körner echte Cholesterinsenker.

Richte Ernährung für das Herz: Lebensmittel steigern den HDL-Cholesterinwert

#3 Fettiger Fisch

Wer gerne Fisch ist, hat bei der Cholesterin-Ernährung einen Vorteil. Denn in Fischsorten wie Lachs, Thunfisch oder Makrele sind viele ungesättigte Fettsäuren enthalten. Fettsäuren wie Omega-3 und Omega-6 steigern den Wert des guten Cholesterins und senken dabei auch den LDL-Cholesterinspiegel.

Ganz nebenbei haben die Fettsäuren noch den Effekt, dass sie die Durchblutung fördern und Entzündungen hemmen.

#4 Vollkorn

Vollkorn ist reich an wertvolle Ballaststoffen, die nicht nur für ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl sorgen, sondern auch den Cholesterinwert im Blut balancieren. Auch weitere sekundäre Pflanzenstoffe sind in Vollkornprodukten enthalten und agieren als Cholesterinsenker.

40 Gramm Vollkorn pro Tag senken das Cholesterin

Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, sollten circa 40 Gramm Ballaststoffe pro Tag in den Speiseplan eingebaut werden. In Form von Haferflocken, Vollkornreis oder Vollkornnudeln ist dies gar nicht so schwer. Um es noch schmackhafter zu machen: Vollkorn enthält auch noch viele weitere gesunde Nährstoffe, wie Magnesium, Zink und Eisen.

#5 Nüsse

Nüsse enthalten viel Fett, das dürfte den meisten bekannt sein. Doch dass schon fünf Walnüsse am Tag ausreichen, um den Cholesteringehalt zu senken, wissen vermutlich die wenigsten.

Denn Walnüsse sind hauptsächlich reich an ungesättigten Fettsäuren, welche in Zusammenspiel mit den anderen Pflanzenstoffen, die in den Vitaminbomben zudem enthalten sind, die Aufnahme des schädlichen Cholesterins hemmen.

Superfoods helfen Cholesterinspiegel auszugleichen

#6 Avocado

Die beliebte Frucht aus Mexiko, überzeugt nicht nur wegen ihres Geschmacks, sondern auch wegen der zahlreichen Inhaltsstoffe, die die Gesundheit fördern. Avocados sind wahre Superfoods, denn sie sind reich an Vitaminen, Calcium und Kalium. Zudem sind die fetten Früchte besonders gute Fettsäure-Lieferanten, die helfen können, den Cholesterinspiegel im Blut auszugleichen.

