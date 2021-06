Entzündungshemmende Ernährung: Lebensmittel, die vor chronischen Krankheiten schützen

Warum sind Zitrusfrüchte so gesund? Auch Zitrusfrüchte, also zum Beispiel Orangen, Zitronen oder Grapefruits, enthalten hohe Mengen an Vitamin C, welches enorm gut für das Immunsystem ist.

Innerhalb der Familie der Zitrusfrüchte gibt es allerdings Unterschiede was den Vitamingehalt anbelangt: Die Zitrone enthält am meisten Vitamin C, gefolgt von der Orange und von der Grapefruit. Da Vitamin C in Übermaßen schädlich sein kann, ist von Vitamin-Präparaten* abzuraten - Vitamin C sollte ausschließlich durch Obst und Gemüse aufgenommen werden.

Entzündungshemmer #5: Brokkoli

Auch, dass Brokkoli sehr gesund ist, wird nichts Neues für Sie sein. Wollen Sie chronischen Entzündungen Ihres Körpers vorbeugen, sollten sie das grüne Gemüse also unbedingt regelmäßig verzehren.

Warum ist Brokkoli so gesund? Das Kreuzblütengewächs ist derzeit beliebt wie nie, da es neben all seinen gesunden Eigenschaften auch im Rahmen einer Diät bestens geeignet ist - Brokkoli enthält nur wenige Kalorien, ist dafür aber eine absolute Vitamin-Bombe.

Brokkoli enthält den Stoff Senfölglykosid, welcher sich durch seine anti-entzündliche Wirkung ideal zur Vorbeugung chronischer Entzündungen eignet. Auch der sekundäre Pflanzenstoff Glucosinolat ist reichlich enthalten. Dieser soll vorbeugend gegen Lungen-, Prostata und Dickdarmkrebs wirken.

Entzündungshemmer #6: Lebensmittel, die Omega-3-Fettsäuren enthalten

Unter Lebensmittel, die in hohen Mengen gesunde Omega-3-Fettsäuren enthalten, fällt zum Beispiel kaltgepresstes Leinöl: Leinöl hat mit Abstand das beste Verhältnis von wichtigen Omega-3 Fettsäuren und wirkt deshalb stark entzündungshemmend.