Reis-Diät: Bis zu drei Kilogramm in kurzer Zeit abnehmen

Bis zu drei Kilogramm in kurzer Zeit abnehmen Reis als Hauptbestandteil der Monodiät

Das sind die Vor- und Nachteile des Abnehmprogramms

Mit der Reis-Diät können Sie schnell abnehmen können, ohne wirklich hungern zu müssen. Das funktioniert deshalb so gut, weil Reis viele Kohlenhydrate enthält und deshalb sehr sättigend wirkt. Auch sonst ist das Nahrungsmittel relativ gesund. Es enthält eine Reihe wichtiger Mineralstoffe wie Magnesium und Kalium. Zudem ist Reis auch gut für die Verdauung. Der Grund dafür: Reis enthält Ballaststoffe, die den Darm anregen und gesund halten. Zudem ist Reis nahezu fettfrei und gut verträglich, so MensHealth.de. Das könnte Sie auch interessieren: Schlank wie Halle Berry: So funktioniert die Keto-Diät - das dürfen Sie essen.

So funktioniert die Reis-Diät: Kalorienzufuhr von 800 bis 1200 Kalorien

Hauptbestandteil der Diät ist - offensichtlich - Reis. Deshalb handelt es sich dabei auch um eine sogenannte Monodiät. Dabei wird die tägliche Kalorienzufuhr drastisch reduziert. Man nimmt pro Tag nur noch etwa 800 bis 1200 Kalorien zu sich. Dadurch ist es möglich innerhalb von nur wenigen Tagen bis zu drei Kilo abzunehmen.

Erfunden wurde die Reis-Diät vom Deutsch-Amerikaner Dr. Walter Kemper und war eigentlich zur Behandlung von Bluthochdruck gedacht. Hintergedanke des Erfinders war, eine möglichst natriumarme Ernährung zu ermöglichen.

Es gibt dabei eine strenge und die lockere Variante der Diät. Will man die strenge Diät machen, dann isst man in der ersten Diätwoche täglich zu allen drei Mahlzeiten Reis zu je 60-Gramm-Portionen (im Trockengewicht). Um die Monotonie der Diät ein wenig zu lockern, sind Nahrungsmittel wie etwas Apfelmus oder Salat als Beilage erlaubt.

Vorteile der Diät: Kalorienarm, ohne zu hungern

In der zweiten Woche stehen dann zusätzlich Obst und Gemüse auf dem Speiseplan. Ab der dritten Woche wird der Speiseplan um magere Fleischsorten und Fisch erweitert. Dazu trinkt man am besten Wasser oder ungesüßten Kräutertee.

Bei der lockeren Variante sind die oben genannten Zutaten schon von Woche eins an erlaubt. Das ermöglicht natürlich einen deutlich anderen Speiseplan.

Diese Diät ist laut brigitte.de besonders effektiv, denn Reis bindet Wasser und enthält viel Kalium, das dabei hilft, den Körper zu entwässern. Doch nicht nur das - die Diät hat noch weitere Vorteile: Sie ist kalorienarm, ohne hungern zu müssen, die Ernährung ist glutenfrei, also auch für Zöliakie-Patienten geeignet und der Stoffwechsel wird angeregt.

Nachteile der Diät: Einseitigkeit, Nährstoffmangel, Muskelabbau

Aber Vorsicht: Die Diät kann zwar schnell dabei helfen, Gewicht zu verlieren, aber das Risiko für einen sogenannten "Jo-Jo-Effekt" ist relativ groß. Aber es gibt noch weitere Probleme bei der Diät.

Das mach die Reis-Diät schwierig:

Sie ist sehr einseitig und deshalb schwer durchzuhalten.

Es kann zu Vitamin- und Nährstoffmangel kommen.

Die Diät enthält einen geringen Eiweiß-Anteil und kann deswegen zu Muskelabbau führen, so netdoktor.de.

Reis-Diät gut als Motivations-Push

Aufgrund des strengen Ernährungsplans kann es zu Mangelerscheinungen kommen. Deshalb wird empfohlen, zusätzlich Kalzium- und Vitamin-D-Präparate einzunehmen, so die instyle.

Das könnte auch interessant für Sie sein: Satt und schlank: So funktioniert die Volumetrics-Diät

Fazit: Da die Reis-Diät schnell Erfolge zeigt, eignet sie sich besonders als Motivations-Push, wenn man abnehmen möchte. Doch die Diät ist eigentlich nicht zum Abnehmen konzipiert worden. Von der strengen Variante sollten Sie möglichst absehen, denn dabei werden zu wenige Nährstoffe aufgenommen. Und auch die lockere Variante ist nicht für längere Zeit als einen Monat empfehlenswert.