Auch wenn wir im Vergleich zu früheren Generationen länger leben und immer älter werden - dein Körper verändert sich im Alter. Dabei ist der Alterungsprozess ein komplexer Vorgang, den du nicht stoppen kannst. Er wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu zählen z.B. deine persönlichen Lebensbedingungen, zahlreiche Umweltfaktoren, aber auch genetische Erbanlagen und deine Lebensgewohnheiten. Allgemein bekannt ist, dass eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, möglichst geringer Alkoholkonsum und ausreichend Schlaf dazu beitragen, dass du deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und deine körperliche Leistungsfähigkeit möglichst lange erhalten kannst. Weil sich aber Stoffwechselprozesse im Laufe der Zeit ändern, wird mit zunehmendem Alter eine ausreichende Vitaminzufuhr immer wichtiger.

So verändert sich dein Körper im Alter

Manche Veränderungen deines Körpers beim Älterwerden sind äußerlich recht offensichtlich. Ergraute Haare, eine weniger elastische Haut, Bauchansatz oder ein etwas weniger dynamischer Gang. Andere Veränderungen finden eher im Inneren statt. Muskel- und Knochenmasse nehmen ab, Sehnen sind nicht mehr so geschmeidig. Vielleicht merkst du auch, dass du mit der Zeit nicht mehr so gut sehen und hören kannst und es zunehmend schwerfällt, dir Dinge zu merken. All dies sind die völlig normalen Symptome deiner Alterung.

Das klingt natürlich alles nicht besonders schön. Aber selbst wenn deine körperliche Leistungsfähigkeit im Alter abnimmt, bedeutet dies nicht automatisch, dass es auch deine Lebensqualität einschränkt. Zumal dein biologisches Alter nicht notwendigerweise mit deinem tatsächlichen Alter übereinstimmen muss. Du kannst einiges dafür tun, um auch im Alter noch fit zu bleiben.

50 plus: Das braucht dein Körper jetzt besonders

Laut dem Ärzteblatt ist jeder Vierte im Alter mit Vitamin B12 unterversorgt. Dieses Vitamin ist insbesondere für Zellteilung, Blutbildung und Nervenbildung wichtig. Altersbedingte Veränderungen im Magen-Darm-Trakt können die Aufnahme dieses Vitamins aus der Nahrung erschweren oder sogar verhindern. Vitamin B12 findet sich in tierischen Produkten wie Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Eiern und Milchprodukten. Auch wenn dieses Vitamin im Körper gespeichert werden kann, ist der Körper auf eine regelmäßige Zufuhr über die Nahrung angewiesen.

Grundsätzlich unterstützen B-Vitamine deinen Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel sowie den Stoffwechsel von Gehirn, Muskeln und Nerven. Zudem sind sie für deine Blutbildung, dein Immunsystem und die Bekämpfung von Entzündungen im Körper wichtig. Von daher hat ein Mangel gleich mehrere negative Auswirkungen auf deinen Körper und dein Wohlbefinden. Auch Vitamin D zählt zu den lebenswichtigen Vitaminen, deren körpereigene Produktion sich im Alter reduziert. Es wird maßgeblich unter Lichteinfluss gebildet. Weil die Beweglichkeit im Alter aber nachlässt und Aktivitäten im Freien seltener stattfinden, kann es zu einer Unterversorgung kommen. Die Zufuhr von Vitamin D in Verbindung mit Kalzium wird zur Vorbeugung von Osteoporose empfohlen. Vitamin A ist vor allem auch als "Augenvitamin" bekannt und bedeutsam für die Sehkraft. Gelbes und orangefarbenes Obst und Gemüse (z.B. Brokkoli) sind hier geeignete Quellen.

Vitamin C bekämpft die schädlichen freien Radikale im Körper und hilft, das Immunsystem zu schützen. Obgleich Zitrusfrüchte wie Orangen oder Zitronen immer gleich als Hauptlieferant genannt werden, gibt es einige Gemüsesorten, die diese mit Blick auf Vitamin C übertreffen. Sie stammen zudem überwiegend aus einheimischem Anbau, wie beispielsweise Brokkoli, Rosenkohl und Grünkohl. Neben Vitaminen sind auch Mineralstoffe wie u.a. Magnesium, Natrium, Zink und Spurenelemente von Eisen, Jod und Zink unverzichtbar. So unterstützt Eisen beispielsweise den Sauerstofftransport in deinem Körper und übernimmt Funktionen bei der Bildung von Hormonen und wichtigen Botenstoffen. Jod ist wesentlicher Bestandteil der Schilddrüsenhormone und fördert Zellteilung und Gewebewachstum. Zink unterstützt die Heilung von Wunden und ist auch wiederum für die Stärkung deines Immunsystems wichtig.

Ernährung, Wasser, Bewegung und Schlaf

Über eine ausgewogene Ernährung mit überwiegend frischen Zutaten kannst du deinen Körper mit allen wichtigen Vitaminen und Nährstoffen gut und ausreichend versorgen. Wenn du täglich noch 2-3 Liter Wasser trinkst und dir täglich etwas Bewegung gönnst, dann hast schon viel für dein Wohlbefinden getan. In der Regel ist es daher nicht notwendig, mit Nahrungsergänzungsmitteln nachzuhelfen. Außerdem solltest du deinem Körper genügend Schlaf gönnen, den er zum Regenerieren braucht.

Nahrungsergänzungsmittel können sowohl Menschen im Alter von 50 plus als auch Menschen mit bestimmten Krankheiten, wie z.B. chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, helfen, den erhöhten Bedarf bei zeitgleich einer weniger ausgewogenen Ernährung zu decken. Allerdings sollten Nahrungsergänzungsmittel nicht unbedacht eingenommen werden, denn es kann zu unerwünschten Nebenwirkungen wie z.B. Nierenschäden kommen. Wasserlösliche Vitamine, wie Vitamin C oder B, sind bei einer Überdosierung grundsätzlich unbedenklicher, weil sie über die Nieren beziehungsweise deinen Urin problemlos ausgeschieden werden. Dennoch kann beispielsweise eine zu hohe Dosis an Vitamin B zu Magen-Darm-Störungen und Schwindelattacken führen. Fettlösliche Vitamine wie A, D oder E dagegen lagern sich im Körper ab. Nimmt man über entsprechende Präparate zu viel in den Körper auf, können Übelkeit, Kopfschmerzen oder Benommenheit und Schwindel die Folge sein.

Bevor du also Vitaminpräparate oder Nahrungsergänzungsmittel konsumieren möchtest, solltest du das zunächst mit deinem Hausarzt absprechen. Ein Blutbild verrät sehr schnell, ob und welcher Mangel herrscht. Du solltest dabei auch bedenken, dass viele Lebensmittel, wie etwa Fruchtsäfte, Frühstücksflocken oder bestimmt Joghurts, bereits zusätzlich mit Vitaminen angereichert sind. Wie viel du von welchen Vitaminen und Mineralstoffen brauchst, dazu kannst du dich auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Ernährung informieren.

