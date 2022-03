Booster für die Gesundheit: Die richtige Ernährung hält dich fit

Die hält dich fit Welche Lebensmittel tragen wirklich zu einem langen Leben bei?

tragen wirklich zu einem bei? Universität Bergen: Forschende überraschen mit neuesten Studienergebnissen

Forschende überraschen mit Kann die richtige Lebensweise tatsächlich deine Lebenszeit verlängern?

Sport, gesunde Ernährung, frische Luft, wenig Stress und genügend Schlaf - die meisten Menschen wissen in der Theorie, was es braucht, um bis ins hohe Alter fit zu bleiben und dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun. In vielen Fällen hapert es allerdings an der Umsetzung der gesunden Theorie. Dennoch wissen wir viel über die Kernfaktoren, die uns ein langes Leben bescheren könnten. So soll beispielsweise grünes Gemüse ganz besonders gesund sein.

Universität Bergen: Norwegische Studie beweist - die richtige Ernährung verlängert dein Leben

Eine neue Studie norwegischer Ernährungswissenschaftler*innen sowie Mediziner*innen der Universität Bergen hat nun gezeigt, dass gesundes Essen tatsächlich eine lebensverlängernde Wirkung hat. Für alle, die bisher wenig auf ihre Ernährung geachtet haben, haben die Expert*innen eine gute Nachricht: Es ist nie zu spät, mit gesundem Essen anzufangen. Die Ergebnisse der Studie, die im Fachmagazin "PLOS Medicine" veröffentlicht wurden, zeigen, dass auch Menschen ab 40 ihre Lebenserwartung noch um bis zu sieben Jahre verlängern können, wenn sie ihre Ernährungsweise überdenken und umstellen.

Jüngere Menschen können sogar einen extremeren Effekt erzielen: Sie können mit einer ausgewogenen Ernährung ihre Lebenserwartung um bis zu zehn Jahre verlängern. Bestimmte Lebensmittel haben dabei laut der Studie besonders positive Eigenschaften.

Die Wissenschaftler*innen der Universität Bergen haben laut der Studie Daten aus früheren Studien mit Daten des Global-Burden-of-Disease-Projekts kombiniert, das seit 1992 von der Harvard Universität durchgeführt wird. Es sammelt die Gesamtzahl von Todesfällen, Krankheiten, Behinderungen und Risikofaktoren, aufgeteilt nach Regionen und Bevölkerungsgruppen.

Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und Nüssen: So verlängerst du deine Lebenszeit um bis zu 10 Jahre

Anhand der Daten konnten die Forschenden ein eindeutiges Bild konstruieren: Menschen, die mehr Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Linsen sowie Vollkornprodukte aus Hafer, Gerste und braunem Reis, aber auch Nüsse verspeisen und wenig rotes beziehungsweise verarbeitetes Fleisch zu sich nehmen, ernähren sich optimal und sind im Schnitt fitter und gesünder, als leidenschaftliche Fleisch-Esser.

Welche Lebensmittel besonders schlecht für unsere Gesundheit sind, ist wenig überraschend: Große Mengen an verarbeiteten Lebensmitteln, rotem Fleisch, fettreichen Milchprodukten, zuckerreiche und abgepackten Lebensmitteln sowie ein geringer Obst- und Gemüsekonsum steigern unser Sterberisiko und klauen uns wertvolle Lebenszeit. Sie erhöhen teilweise sogar das Risiko für bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Forschenden kommen zu dem Ergebnis: Würden Frauen und Männer in den USA, China und Europa ab dem 20. Lebensjahr auf eine optimierte Ernährungsweise umsteigen, könnten sie ihre Lebenserwartung im Schnitt um mehr als ein Jahrzehnt erhöhen. Für die restlichen Regionen der Welt lassen sich aufgrund von Faktoren wie schlechter Datenlage, schlechtem Zugang zur Gesundheitsversorgung und der Einfluss von politischen Krisen oder Hungersnöten keine derart genauen Prognosen abgeben.

Auch ab dem 60. Lebensjahr: Lebenszeit noch um 8 Jahre steigern

Die Forschenden fanden auch heraus, dass die Umstellung auf eine gesunde Ernährung in einem Alter von 60 Jahren die Lebenserwartung immerhin noch um acht Jahre erhöhen könnte. Bei 80-Jährigen könnte die Lebenserwartung um fast dreieinhalb Jahre steigen. Aber neben all diesen Analysen ist klar: Nicht allen ist es möglich, ihren Speiseplan von heute auf morgen komplett umzustellen. Gerade ältere Menschen sind oft auf Lieferungen oder ähnliches angewiesen oder es fehlen die nötigen finanziellen Mittel. Daher berechneten die Forschenden auch, was passieren würde, wenn Menschen von einer westlichen Ernährung zu einem Kompromiss hin zum Ideal wechseln würden. Diesen Kompromiss nennen die Expert*innen "Machbarkeitsansatz-Diät".

Und siehe da: Selbst diese Umsetzung der optimalen Ernährung bringt einen ordentlichen Boost für die Gesundheut mit sich. Bei Menschen ab dem 20. Lebensjahr brachte die Umstellung in etwa sechs Jahre mehr Lebenszeit für Frauen. Bei Männern waren es sogar etwas mehr als sieben Jahre. Wieso sich der Effekt bei Frauen und Männern unterscheidet sei unklar.

Wichtig ist, zu beachten, dass die vorliegenden Ergebnisse lediglich auf Durchschnittswerten basieren. Der optimale Ernährungsplan ist individuell und muss auf jeden Menschen direkt angepasst werden. Auch konnten in die Forschung keine genetischen Risikofaktoren, psychische Erkrankungen oder andere individuelle Lebensumstände miteinbezogen werden. Dennoch: Die Ergebnisse geben eine gute Orientierung dafür, was tatsächlich gesund für uns ist - und was wir künftig besser von unserem Speiseplan streichen sollten.

