Blutdruck senken: Wer regelmäßig Milchprodukte isst, kann Hypertonie auf natürliche Art behandeln

Wer regelmäßig isst, kann Hypertonie auf natürliche Art behandeln Ernährungsstudie belegt: Joghurt kann hohen Blutdruck senken

belegt: Nährstoffe sind entscheidend: Bakterien und Mikronährstoffe setzen wichtige Proteine frei

Joghurt gehört zu den probiotischen Lebensmitteln, die als besonders gesund gelten und deshalb oft von Ärzten empfohlen werden. Doch Joghurt und die darin enthaltenen Milchsäurebakterien sind nicht nur gut für den Darm, sondern auch für unser Herz. Das hat eine aktuelle Studie eines Forschungsteams der University of South Australia und der University of Maine ergeben. Die Untersuchung zeigte, wie positiv sich der Verzehr des Milchprodukts auf den Blutdruck und die Risikofaktoren für das Herz-Kreislauf-System auswirkt.

Blutdruck senken mit Joghurt: So funktioniert es

Hypertonie, in der Fachsprache besser bekannt als Bluthochdruck, ist eine Krankheit, unter welcher mehr als eine Milliarde Menschen weltweit leiden. Dieser Bluthochdruck kann wiederum das Risiko für schwerwiegendere Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt erhöhen. Die Forschenden kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass der Konsum von fermentierten Milchprodukten wie Joghurt, Käse oder Quark bei Bluthochdruck zu einer Besserung des Krankheitsbildes führen kann. Das liege daran, dass Milchprodukte Mikronährstoffe wie Kalzium, Magnesium und Kalium enthalten, die an der Regulierung des Blutdrucks im menschlichen Körper beteiligt sind.

Joghurtprodukte sind jedoch besonders wirksam, weil diese zusätzlich zu den Mikronährstoffen Bakterien enthalten. Genauer gesagt: "Bakterien, die die Freisetzung von Proteinen fördern, die den Blutdruck senken", berichtet die Studienleiterin Alexandra Wade in einer Pressemeldung. "Die Studie zeigte, dass bei Menschen mit erhöhtem Blutdruck schon kleine Mengen Joghurt zu einer Senkung des Blutdrucks führten", so Wade.

Die Studie hat eine Querschnittsanalyse an insgesamt 915 Menschen durchgeführt, um die Auswirkungen des Joghurt-Konsums auf den Blutdruck zu untersuchen. Die Teilnehmenden mussten angeben, wie oft sie in der Regel Joghurt essen. Es wurde zudem verschiedene Arten des Blutdrucks erfasst sowie der Body-Mass-Index, Cholesterin-, Blutzucker- und weitere Stoffwechselwerte. Bluthochdruck als Krankheitsbild stuften die Forschenden ab einem Blutdruck von 140 zu 90 oder höher ein. Ein normaler Blutdruckwert liegt unter 120 zu 80.

Täglicher Joghurt-Konsum lässt Blutdruck sinken

Der tägliche Konsum von Joghurt führte in dieser Untersuchung zu noch deutlicheren Ergebnissen. Die Blutdruckwerte von Probanden mit Bluthochdruck sanken um bis zu sieben Prozentpunkte. Das Produkt hilft also nachweislich dabei, den Blutdruck zu senken. Die Datenauswertung zeigt laut Forschungsteam eine "signifikante Assoziation" zwischen dem Verzehr von Joghurt und einem gesunkenen Bluthochdruck - allerdings nur bei den Teilnehmenden, die auch Bluthochdruck haben.

Bei Probanden, deren Blutdruck bereits im normalen Bereich war, ist der Wert natürlich nicht noch niedriger geworden. Von den mehr als 900 Teilnehmenden hatten 564 Menschen Bluthochdruck.

Das Forschungsteam um Wade will nun weitere Studien durchführen. Dabei soll der potenzielle Nutzen von Joghurt genauer untersucht werden, insbesondere für Risikopatienten.