Beliebt aber krebserregend: Auf diese Lebensmittel sollten Sie besser verzichten

Auch Zucker und Alkohol werden von der WHO als kritisch eingestuft: "Alkohol erhöht in jeder Menge das Krebsrisiko." Das bedeutet, dass lediglich komplette Abstinenz das Risiko ausschaltet. Je mehr man jedoch trinkt, desto höher das Risiko. Es ist auch egal, welche Alkoholsorte: Jede gilt als Risikofaktor für verschiedene Krebsarten in der Mundhöhle, Speiseröhre, Hals, Leber, Darm und Brust.

Frauen, die nicht verzichten wollen, sollen nur einen, Männer maximal zwei Drinks pro Tag zu sich nehmen, raten die Experten. Dabei gelten als Drink bereits 0,1 Liter Wein oder 0,3 Liter Bier. Ebenso sparsam sollte man beim Verzehr von Zucker sein, denn auch der kann indirekt Krebs verursachen.

Zucker und Alkohol als Brandbeschleuniger für Krebs

"Indirekt" dadurch, dass er zu Übergewicht führen kann – und Übergewicht gilt als drittgrößter Faktor für eine Krebserkrankung. Laut WHO" wird hier sogar das Risiko für 13 verschiedene Krebsarten erhöht. Wichtig hierbei ist der "Body-Mass-Index (BMI)", ein Richtwert aus Größe, Alter und Gewicht. Ab einem BMI über 25 steigt die Erkrankungswahrscheinlichkeit laut den Experten.

Gemäß Stiftung Warentest und den Warnungen der WHO sollten die genannten Lebensmittel nur in geringen Mengen verzehrt beziehungsweise komplett vom Speiseplan gestrichen werden. Wichtig ist besonders eine ausgewogene und gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse und auch Hülsenfrüchten.

Trotzdem: Auch bei gesunder Ernährung ist Krebserkrankung möglich

Doch leider lässt sich das Risiko an Krebs zu erkranken nie ganz ausschalten. Selbst wer komplett auf die genannten Lebensmittel verzichtet, viel Sport treibt und sich gesund ernährt, kann immer noch an einem bösartigen Tumor erkranken.

