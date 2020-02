Verschiedene Gerichte inklusive Video-Anleitung

Zum Start des Projektes bietet der Discounter in seinen Filialen drei unterschiedliche Boxen an. So werden Boxen für Tomaten-Paprika-Suppe, Lasagne und grünes Thai-Curry ab dem 24. Februar 2020 in den Regalen des Anbieters zu finden sein. Doch Achtung: Fleisch und Käse müssen von den Kunden selbst dazugekauft werden.