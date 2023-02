Drei Wochen lang wird nur eine minimale Menge an Kalorien aufgenommen

aufgenommen Die Stoffwechselkur gilt als besonders rabiate Diät

Expert*innen raten davon eher ab

Diäten gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten wie Sand am Meer. Die wenigsten halten dabei das, was sie versprechen. Doch gerade die Stoffwechselkur hat in den letzten Jahren einen großen Hype erfahren und Abnehmerfolge scheinen möglich zu sein. Wir erklären, was dahinter steckt.

Der Grundgedanke hinter der Stoffwechselkur

Unter der Stoffwechselkur versteht man eine sehr kalorien-, fett- und kohlenhydratarme, dafür proteinreiche Diät. Durch den Einsatz verschiedener Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel soll der Stoffwechsel angeregt und der Körper trotz Mangelernährung mit allen Nährstoffen versorgt werden. Die Stoffwechselkur basiert auf dem Prinzip der hCG-Diät. hCG steht dabei als Abkürzung für humanes Choriongonadotropin. Dieses Hormon wird während der Schwangerschaft produziert.

Die Stoffwechselkur ist bereits seit den 1950er-Jahren bekannt, der britische Endokrinologe Albert T.W. Simeons gilt als Begründer dieser Diät. Er empfahl das Schwangerschaftshormon als Ergänzung zu einer kalorienarmen Ernährung. Der Wissenschaftler stellte fest, dass Probandinnen, die das Hormon während einer niedrigen Kalorienaufnahme gespritzt bekamen, mehr Fett- statt Muskelgewebe verloren. Das war überraschend, da es generell so ist, dass der Körper zunächst die Muskeln anzapft. Die Studie stellte sich später jedoch als nicht valide heraus.

Auch heutzutage unterstützen viele Menschen die Stoffwechseldiät durch sogenannte hCG-Globuli. Ein wissenschaftlicher Effekt kann durch die Einnahme jedoch nicht nachgewiesen werden. Die generelle Stoffwechselkur, ohne Einnahme der Hormone oder Globuli, gliedert sich in die vier Phasen: Ladephase, Diätphase, Stabilisierungsphase und Erhaltungsphase.

Wie funktioniert die Stoffwechselkur?

Die erste Phase der Stoffwechselkur dauert rund zwei Tage und soll den Stoffwechsel ordentlich in Schwung bringen. In der Ladephase darfst du alles essen, worauf du Lust hast und solltest 2000 bis 3000 kcal pro Tag zu dir nehmen. Dabei gilt es jedoch, auf Alkohol zu verzichten, da dieser den Stoffwechsel hemmt und drei bis vier Liter Wasser pro Tag zu trinken, um den Stoffwechsel zusätzlich anzuregen.

In der zweiten Phase wird die Kalorienzufuhr 21 Tage lang drastische heruntergekurbelt. Täglich werden lediglich 500-700 kcal eingenommen. Zudem verzichtest du auf Kohlenhydrate, was den Stoffwechsel zusätzlich ankurbeln soll. Die eingenommenen Kalorien bestehen hauptsächlich aus Proteinen. Milch, Zucker, Fett, Alkohol und Kohlenhydrate sind strengstens verboten. Stattdessen setzt du auf Fisch, Eier, Gemüse oder Tofu. Ergänzt werden kann die Phase durch Omega-3 Kapseln und Vitamine.

Die Stabilisierungsphase ist besonders wichtig. Da die Kalorienzufuhr drei Wochen lang reduziert war, muss diese nun langsam wieder gesteigert werden, um einem Jo-Jo-Effekt vorzubeugen. Diese Phase dauert ebenfalls etwa 21 Tage und jeden Tag wird ein wenig mehr gegessen, bis du wieder eine normale Kalorienzufuhr erreicht hast. Die letzte Phase ist zeitlich unbegrenzt, im besten Fall hat durch die Diät eine Ernährungsumstellung stattgefunden. Umso wichtiger ist es, jetzt auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung in Kombination mit Bewegung zu setzen.

Lohnt sich die Stoffwechselkur?

Durch die eiweißreiche Ernährung und die starke Kalorienreduktion soll der Stoffwechsel angeregt und langfristig deutlich aktiver bleiben. Das Abnehmen wird dadurch unterstützt. Expert*innen, wie Fachkundige von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, raten jedoch von der Stoffwechselkur ab, was vor allem an der extremen Kalorienreduktion liegt.

Bei nur 500 kcal pro Tag ist die Gefahr groß, dass ein Nährstoffmangel auftritt. Die Stoffwechselkur ist eine sehr extreme Art von Diät und mittlerweile gibt es deutlich sanftere Mittel und Wege. Durch die nur sehr geringe Menge an Kalorien nimmst du zwar ab, doch der Jo-Jo-Effekt schlägt anschließend bei den meisten Menschen zu. So wird dazu geraten, lieber über viele Monate hinweg die Kalorienzufuhr leicht zu reduzieren und dadurch einen konstanten Abnehmerfolg zu erzielen.

Es gibt viele Arten von Diäten, die deutlich angenehmer sind und sogar noch zuverlässige Ergebnisse versprechen, wie beispielsweise eine sanfte Umstellung der Ernährung, hin zu mehr Gemüse oder der Verzicht auf hochkalorische Getränke. Ebenso lohnt es sich, abends auf Kohlenhydrate zu verzichten, denn auch dadurch lässt sich langfristig abnehmen.

Fazit

Eine Stoffwechselkur ist äußerst drastisch und für die meisten Menschen nicht gut geeignet. Wer darauf setzt, sollte vor allem auf Mangelerscheinungen achten. Ansonsten sind sanftere Diäten deutlich empfehlenswerter und aufgrund des Jo-Jo-Effekts zudem erfolgversprechender.

