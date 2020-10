Übergewicht ist ein Problem in Deutschland. Laut Angaben des "Robert-Koch-Instituts" sind immer mehr Menschen von "Adipositas" betroffen. Hinzu kommen unzählige verschiedenen, teilweise auch sehr abstrusen neue Ernährungsformen, die sehr verwirrend sein können. Was einem dabei immer als Erstes ins Auge fällt: die Kalorien. Denn ob man zunimmt, abnimmt oder sein Gewicht hält, hängt bekanntlich allein davon ab, wie viele man zu sich nimmt - oder etwa nicht? Sind Kalorien wirklich immer gleich Kalorien?

Zuerst einmal sollte man seinen eigenen Kalorienbedarf kennen. Das ist die Grundvoraussetzung um zu wissen, welche Kalorienmengen man für die eigene Instandhaltung des Körpers benötigt. Dieser lässt sich auch einfach ausrechnen: Fit for Fun bietet dazu hierfür einfachen Rechner an.

Der Kalorienbedarf ist der Index an Energie, die der Körper benötigt, um zu funktionieren. Dieser ist aber nicht bei jedem Menschen gleich, sondern individuell. Unterteilt werden Nährstoffe in drei sogenannte "Makronährstoffe" oder auch "Makros". Das sind Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette.

Laut Angaben der "Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen" hat:

ein Gramm Kohlenhydrate über vier Kalorien

ein Gramm Eiweiß über vier Kalorien

ein Gramm fett über neun Kalorien

Fitness-Trainer Yannick Reinlein ist sich sicher, dass man seine Kalorienbilanz durchaus auch mit ungesunden Lebensmitteln füllen kann. So kann man beispielsweise auch durch eine Ernährung, die nur aus Chips besteht sehr wohl sein Gewicht verringern oder halten. Allerdings betont Reinlein gegenüber inFranken.de, dass das aus seiner Sicht nicht zu empfehlen ist. "Man kann definitiv mit dem Motto Kalorien sind gleich Kalorien abnehmen, ob das aber gesund ist, ist eine ganz andere Frage", sagt er.

Laut Reinlein gibt es zwei entscheidende Gründe, weshalb man das nicht tun sollte: Die Sättigung und das Hungergefühl. "50 Gramm Kohlenhydrate aus Kartoffeln oder aus Gummibärchen machen hinsichtlich der Kalorienbilanz keinen Unterschied, aber Kartoffeln haben einen deutlich höheren Sättigungseffekt. Demnach muss man weniger Hungern", so Reinlein zu inFranken.de.



Neuste Erkenntnisse zeigen, dass Ingwer der Bildung von Entzündungen entgegenwirkt.

Ungesunde Lebensmittel haben diesen Namen schließlich auch nicht von irgendwoher. Logischerweise geht es letztendlich um die Kalorienbilanz, die dafür sorgt, dass der Körper funktioniert, aber ähnlich wie bei einem Verbrennungsmotor ist es immer von Bedeutung, den richtigen Sprit für den jeweiligen Motor zu tanken. "Das ist genau das Gleiche wie bei Sahne und Lachs. Beide haben Fett aber der Anteil der ungesättigten Fettsäuren im Lachs ist viel höher als der in der Sahne. Somit ist er eine wesentlich gesündere Fettquelle", erklärt der Fitness-Experte.

Mit ungesunden Lebensmitteln kann man abnehmen

Insbesondere bei einer Diät, in der das Abnehmen im Vordergrund steht, ist es von Bedeutung, dass man seine Ernährung umstellt und dabei auf gesunde Lebensmittel zurückgreift. Ganz dem Motto "du bist, was du isst", ist die Ernährung der Dreh- und Angelpunkt für das körperliche Wohlbefinden.

"Ein gesunder Körper nimmt besser ab als ein Kranker. Durch eine ungesunde Ernährung wird die Verdauung negativ beeinflusst, außerdem kann sie die Bildung von Entzündungen im Körper begünstigen. Nur wenn der Körper gesund ist, kann er die Funktion des Fettverbrennens voll wahrnehmen", sagt Reinlein.

Fazit: Anders als man zunächst denkt, stimmt es - Kalorien sind gleich Kalorien. Aber auch wenn der Körper gleichermaßen durch eine Ernährung aus Chips und Cola, wie durch eine aus Gemüse und Fleisch funktioniert, ist das nicht zu vergleichen. Somit lässt sich bestätigen, dass man durch eine ungesunde Ernährung zwar auch abnehmen kann, dass es aber keine Garantie dafür ist, dass man hinterher gesünder ist, als zuvor.

