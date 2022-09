Was ist Butterkaffee ?

Butterkaffee oder auch Bulletproof Coffee soll eine Wunderwaffe gegen Pfunde sein, wie schon seine englische Bezeichnung anklingen lässt - "bulletproof" bedeutet "kugelsicher". Darüber hinaus soll das trendige Heißgetränk wacher machen als herkömmlicher Kaffee. Doch funktioniert das wirklich? Die Ernährungs- und Diät-Journalistin Susanne Gerlach klärte auf brigitte.de auf.

Was ist Butterkaffee und wie wird er zubereitet?

Laut brigitte.de ist Butterkaffee ein normaler Filterkaffee, dem je ein Teelöffel Butter und Kokosöl zugesetzt werden. Alternativ zum Kokosöl kann man MCT Öl* verwenden. Dieses ist ein mit Caprylsäure und Caprinsäure angereichertes Kokosöl und sorgt für eine besonders schnelle Energieumsetzung.

Der Bulletproof Coffee soll hellwach machen und die Pfunde purzeln lassen. Letzteres behauptet der Erfinder der Mixtur, der Amerikaner Dave Asprey, in seinem Buch. Er habe in zehn Jahren 45 Kilogramm abgenommen. Asprey erklärt das damit, dass das Getränk viel Energie liefere und extrem lange satt mache.

Für die Wirkung sollen angeblich die MCTs verantwortlich sein, da sie als appetithemmend gelten. Sie haben weniger Kalorien als etwa Kuhmilch. MTCs sind mittelkettige Fette und haben somit etwas weniger Kalorien als Milch, in der zu einem großen Teil langkettige Fette vorkommen. Die Differenz liegt bei einer Kalorie pro Gramm. Des Weiteren klappe mit MTCs der Stoffwechsel besser. Gerlach gibt aber zu bedenken, dass diese in der Natur kaum vorkommen. Lediglich in Kokosfett, Palmkernöl und in geringen Mengen in Milchfett kommen sie vor. Laut der Journalistin liegt die tägliche Aufnahme von mittelkettigen Fetten bei zwei Gramm. Wenn man demnach täglich 50 Gramm langkettige Fette gegen MTCs austausche, so Gerlach, habe man eine Einsparung von höchsten 80 Kilokalorien.

Butterkaffee: Expertin bezweifelt Wirkung

Gerlach bezweifelt in ihrem Fazit die Wirkung des Butterkaffees, sowohl was die aufputschende Wirkung betrifft als auch die Möglichkeit, damit abzunehmen.

Menschen, die Kaffee gewöhnt seien, würde Bulletproof Coffee nicht aufputschen, so die Journalistin. Den ein paar MCTs aus Butter und Kokosöl im Kaffee schreibt sie keine Diät-Wirkung zu. Ohne bewusste Ernährung und Sport funktioniere das nicht.

