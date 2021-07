Jährlich sterben Menschen in Deutschland an Pilzvergiftungen

Eine Verwechslung zwischen Speisepilzen und Giftpilzen kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Manche Giftpilze sehen leckeren Speisepilzen zum Verwechseln ähnlich. Aus diesem Grund sollte man die Pilze, die man sammelt, ganz genau kennen und sie nicht auf vagen Vermutungen hin einfach mitnehmen. Überlebt man den schweren Verlauf einer Pilzvergiftung, können trotzdem irreparable Schäden an Körper und Geist bleiben. Im Folgenden zeigen wir dir 10 Giftpilze, die du kennen solltest.

Grüner Knollenblätterpilz

Auf das Konto des Grünen Knollenblätterpilzes gingen in der Vergangenheit schon viele Pilzvergiftungen. HOerwin56/Pixabay

Der Grüne Knollenblätterpilz gehört zur Familie der Wulstlinge. Selbst kleinste Verzehrmengen können zum Tod durch Leberversagen führen.

Der Grüne Knollenblätterpilz steht gerne in Laubwäldern in der Nähe von Buchen, Eichen oder Birken. Oft findet man die Art auch außerhalb des Waldes in Parkanlagen, Friedhöfen oder in der Nähe von Laubbäumen an Wegesrändern.

Giftige Verwandte des Grünen Knollenblätterpilzes sind der Weiße Knollenblätterpilz, der Gelbe Knollenblätterpilz und der Kegelhütige Knollenblätterpilz.

Das Glattstielige Stockschwämmchen

Stockschwämmchen findet man im Wald häufig. Man sollte die Art aber genauestens kennen, bevor man sie sammelt. Pix/Pixabay

Alle Stockschwämmchen wachsen in der Regel gesellig an Totholz oder lebenden Laubbäumen. Das Glattstielige Stockschwämmchen ist mindestens ungenießbar.

Oft wird das Glattstielige Stockschwämmchen noch dazu mit dem Gift-Häubling verwechselt. Während das Glattstielige Stockschwämmchen Magen-Darm-Probleme auslöst, führt der Genuss des Gift-Häublings zu schweren Vergiftungen.

5-12 Stunden nach dem Verzehr beginnt das Gift zu wirken. Neben Magen-Darm-Problemen, Blutdruckabfall und Pulsanstieg schädigt es die Leber massiv.

Der Pantherpilz

Der Pantherpilz sollte in seiner Giftwirkung nicht unterschätzt werden. cocoparisienne/Pixabay

Der Pantherpilz ist ein markanter Pilz aus der Familie der Wulstlingsverwandten. Er ist stark giftig. Der Pantherpilz sorgt oft für Pilzvergiftungen, wenn er mit dem Perlpilz, einem Speisepilz, verwechselt wird. Er kann auch mit dem Grauen Wulstling verwechselt werden, der ebenfalls sehr giftig ist.

Bereits ein bis zwei Stunden nach dem Verzehr beginnt die Pilzvergiftung in Form von Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, geröteter Haut, großen Pupillen, Krampfanfällen, Wahrnehmungsproblemen und vielen weiteren Symptomen. Im schlimmsten Fall stirbt man an Atemlähmung.

Der Pantherpilz wächst in Laub-, Misch- und Nadelwäldern. Die Pilze findet man hauptsächlich zwischen Juni und November.

Der Fliegenpilz

Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Er hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. Der Fliegenpilz ist ein beliebter Darsteller in vielen Märchen, Sagen und Liedern. adege/Pixabay

Die Vergiftungserscheinungen nach dem Verzehr des Fliegenpilzes sind denen des Pantherpilzes sehr ähnlich. Da der Fliegenpilz so bekannt ist, dass ihn sprichwörtlich jedes Kind kennt, passieren Vergiftungen durch diesen Giftpilz sehr selten.

Früher wurde der Fliegenpilz sehr geschätzt für seine berauschende und halluzinogene Wirkung. Von Experimenten dieser Art ist jedoch dringen abzuraten. Auch ist er bekannt als Glücksbringer.

Der Fliegenpilz ist ebenfalls ein Wulstlingsverwandter Pilz. Er wächst hauptsächlich von Juli bis Oktober, und zwar gerne in der Nähe von Birken und Fichten.

Der Satansröhrling

Wegen dem Satansröhrling sind schon Restaurantbesucher auf der Intensivstation gelandet, weil der Koch die Pilze verwechselt hatte. adege/Pixabay

Der Satansröhrling ist ein Giftpilz, der schlimme Magen- und Darmbeschwerden verursacht. Tödliche Vergiftungen sind bis Dato jedoch nicht bekannt.

Der giftige Pilz wächst gerne auf kalkigen Böden in Laubwäldern. Seine Hauptsaison ist von Juni bis September.

Der feste, fleischige Hut kann bis zu imposanten 35 Zentimeter groß werden. Alte Satanspilze können unangenehm nach Aas riechen.

Der Kirschrote Spei-Täubling

Der Kirschrote Spei-Täubling zählt eher zu den weniger giftigen Pilzen. Er kann aber dennoch starke Gesundheitsprobleme verursachen. ekamelev/Pixabay

Der Kirschrote Spei-Täubling ist nahezu auf der ganzen Welt verbreitet. In Deutschland findet man den Pilz von den Alpen bis zur Küstenregion, teilweise sogar recht häufig.

Gern wächst er auf saueren Böden in der Nähe von Fichten, Birken, Buchen und Kiefern, sowie in Mooren. Man findet ihn von den Sommermonaten bis hinein in den Spätherbst.

Der Kirschrote Spei-Täubling verursacht Bauchschmerzen, Brechdurchfälle, seltener Krämpfe und Koma. Der fruchtige Geruch des Pilzes täuscht in den Erwartungen des Geschmacks, denn er schmeckt scharf und bitter. Er kann mit dem Buchen Spei-Täubling verwechselt werden, der ebenfalls giftig ist.

Falscher Pfifferling

Der Falsche Pfifferling wird von Pilzsammlern oft mit den echten Pfifferlingen verwechselt. Didgeman/Pixabay

Der Falsche Pfifferling erhielt seinen Namen aufgrund der sehr starken Ähnlichkeit mit den echten Pfifferlingen. Echte Pfifferlinge wurden in der Vergangenheit von Pilzsammlern schon oft mit Falschen Pfifferlingen verwechselt.

Der Falsche Pfifferling wächst bevorzugt in Nadelwäldern und auf nährstoffarmen Böden, wie beispielsweise Heideböden. Die Pilze wachsen in Gruppen, man findet sie nicht selten in Hexenringen zusammenstehend.

Der Falsche Pfifferling zählt zu den weniger giftigen Pilzen. Er kann jedoch starke Verdauungsschwierigkeiten, Bauchschmerzen und Übelkeit verursachen.

Trichterling

Hier stehen die Trichterlinge im sogenannten Hexenring. lutz-p0/Pixabay

Trichterlinge gibt es in mehreren hundert Arten. In Europa sind etwa 50 Arten bekannt. Die gesammelte Art sollte genauestens gekannt und bestimmt werden können, bevor man sie einsammelt. Die meisten Trichterling-Arten sind giftig oder ungenießbar. Sie enthalten ein Nervengift.

Die verschiedenen Trichterlings-Arten findet man nahezu überall; in Nadel-, Laub- und Mischwäldern, Parks, Gärten, an Wegrändern, auf Wiesen oder Feldern.

Die verschiedenen Trichterlings-Arten können sehr unterschiedlich und variabel sein in Form, Farbe, Aussehen, Geruch und der Konsistenz des Fleisches.

Ziegelroter Schwefelkopf

Der Ziegelrote Schwefelkopf ist etwas seltener zu finden, als seine giftigen Verwandten. Didgeman/Pixabay

Der Ziegelrote Schwefelkopf ist ein Verwandter des Graublättrigen Schwefelkopfes und des giftigen Grünblättrigen Schwefelkopfes. Diese können untereinander leicht verwechselt werden.

Der Ziegelrote Schwefelkopf ist roh stark giftig. Das Gift zerfällt jedoch beim Kochen. Ein Verzehr ist aber keineswegs empfehlenswert.

Der Giftpilz verursacht nach dem Verzehr Magen-Darm-Probleme. Er kann die Schleimhäute stark reizen.

Der Dickschalige Kartoffelbovist

Der Dickschalige Kartoffelbovist führt bei Verzeht zu Erbrechen und Bauchkrämpfen. WolfBlur/Pixabay

Der Dickschalige Kartoffelbovist wächst auf sandigen Bodensubstraten und in trockenen Nadel- und Mischwäldern. Der Pilz ist während des Sommers bis in den Spätherbst hinein zu finden, etwa von Juli bis November.

Isst man den Dickschaligen Kartoffelbovist, kann das zu Verdauungsbeschwerden, Erbrechen und Bauchkrämpfen führen. Weitere Nebenwirkungen können Schweißausbrüche, Sehstörungen, Halluzinationen, niedriger Blutdruck, Schwindel und Kreislaufkollaps sein.

Der Dickschalige Kartoffelbovist kann mit dem Wiesenstäubling verwechselt werden. Dieser ist als junger Pilz essbar.