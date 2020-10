Mit Beginn der Grippesaison animieren Politiker, Ärzte und Krankenkassen wieder dazu, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. So sollen die Krankenhäuser und Arztpraxen in den kommenden Monaten entlastet werden. Noch ist allerdings unklar, wie stark verbreitet Influenza in diesem Jahr sein wird.

Auf Facebook sorgt derzeit ein Post für Aufsehen: "Wusstest du... dass die Grippeimpfung (Influenza-Impfung) die Wahrscheinlichkeit um 36 % erhöht, an Corona zu erkranken?" Was zunächst bedrohlich klingt, entlarvt sich jedoch schnell als Fake-News.

Coronaviren seit Jahrzehnten bekannt - SARS-CoV-2 in zitierter Studie nicht untersucht

Grundlage für die Behauptung ist eine Studie, über die ein Bericht in der Fachzeitschrift "Vaccine" berichtet erschien. Der Artikel wurde am 10. Januar dieses Jahres veröffentlicht - und damit sogar noch vor dem ersten bekannten Corona-Fall in Deutschland.

In der zitierten Studie untersuchten Forscher, ob eine Grippeimpfung das Risiko erhöht, an einem anderen Virus zu erkranken. Tatsächlich kommt der Autor Greg G. Wolff zu dem Ergebnis, dass ein Teil der Probanden, die gegen Grippe geimpft waren, häufiger an anderen Coronaviren, die beispielsweise Erkältungen verursachen und schon seit den 1960-er-Jahren bekannt sind, erkranken. Gegenstand der Studie war allerdings NICHT das neuartige Coronavirus, welches zu der schweren Lungenerkrankung Covid-19 führen kann.

Wichtig dabei zu beachten: Die erhobenen Daten beziehen sich auf die Grippesaison 2017-2018. Das Virus Sars-CoV-2 war zu dieser Zeit noch nicht bekannt. Somit können die Ergebnisse nicht 1:1 übertragen werden.

Weitere Kritik an den Ergebnissen

Weiterhin äußern kanadische Forscher Kritik an den Ergebnissen. Sie wiederholten die Studie in größerem Umfang und werteten Daten aus sieben Grippesaisons aus. Die Ergebnisse, veröffentlicht im Mai 2020 in der Fachzeitschrift "Clinical Infectious Diseases", zeigten: Eine Grippeimpfung mache es nicht wahrscheinlicher, sich mit Coronaviren zu infizieren.

Als Grund für das unerwartete Ergebnis der anderen Studie schreiben die Autoren: "Bei der Untersuchung von Wolffs Artikel haben wir ein großes methodisches Problem entdeckt, das für seine unerwarteten Ergebnisse verantwortlich ist."

Auch Wolff, Autor der kritisierten Studie, warnt selbst davor, die Ergebnisse auf die aktuelle Pandemie zu übertragen. "Die Ergebnisse dieser Studie unterstützen NICHT die Impfgegner-Position gegen die saisonale Grippeimpfung und sollten faktisch genau umgekehrt interpretiert werden", heißt es in einer Stellungnahme.

Außerdem weist er abermals darauf hin, dass in der Studie nur bereits bekannte Coronaviren untersucht wurden. "Als die Studie durchgeführt wurde und sogar zum Zeitpunkt der elektronischen Veröffentlichung hat Covid-19 noch nicht existiert", erklärt Wolff.

dpa/kyw