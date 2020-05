Erdbeeren gehören in den Kühlschrank und sollte auch nicht zu lange gelagert werden. Denn die Früchte sind sehr empfindlich und verderben schnell. Was macht man nun, wenn wirklich unter den Beeren eine schimmelt.

Die "Neue Apotheken Illustrierte" schreibt in ihrer Juni-Ausgabe, dass deswegen nicht gleich die ganze Schale weggeworfen werden muss. Bei geringem Schimmel-Befall reicht es, nur die betroffene Erdbeere und ihre unmittelbaren Nachbarn auszusortieren. Den Rest spült man gründlich ab, dann ist er essbar. Zurückhaltung ist beim Konsum von Erdbeeren ohnehin unnötig.

Erdbeeren gut für Schwangere

Um Kalorien muss man sich keine Sorgen machen: Erdbeeren bestehen zu 90 Prozent aus Wasser. Außerdem enthalten die Früchte mehr Vitamin C als Orangen. 100 Gramm decken in etwa den täglichen Bedarf. Dazu gibt es reichlich Folsäure, die vor allem für Schwangere wichtig ist, und viele weitere Mineralstoffe, wie zum Beispiel Kalium, Eisen, Zink und Kupfer.Neben vielen gesunden und wichtigen Stoffen zeigt eine Studie aus Italien, dass Erbeeren sogar bei krebs helfen können. Ein Test an Mäusen lieferte interessante Ergebnisse.