Entlastung für den Rücken

Rückenbeschwerden sind ein Problem, von dem viele Menschen ein Lied singen können. Zu wenig Bewegung, Stress und langes Sitzen im Büro sind nur einige Trigger für die lästigen Beschwerden. Wer Rückenproblemen den Kampf ansagen möchte, sollte neben regelmäßiger Bewegung auch bestimmte Lebensgewohnheiten verändern. Zusätzlich gibt es Alltagshelfer, mittels denen man das Rückgrat nachhaltig stärken kann.

Gesunder Schlaf

Ein wichtiger Faktor, der viel zu oft vernachlässigt wird, ist das Thema Schlafen. Die Wahl der Matratze sowie des Kopfkissens können schon wesentliche Erfolge beim Kampf gegen Rückenbeschwerden erzielen. Eine gute Schlafqualität ist entscheidend für einen gesunden und entlasteten Rücken. In die Jahre gekommene Matratzen sollten ausgewechselt werden. Generell empfiehlt es sich, eine preiswerte Matratze nach fünf bis acht Jahren auszutauschen. Hochwertige Matratzen erfüllen ihren Zeck etwas länger - diese kann man zehn bis 14 Jahre behalten.

Auch bei einer starken Liegekuhle sollte man darüber nachdenken, die Matratze auszutauschen. Ist eine Matratze erst mal so richtig durchgelegen, werden Hüfte, Wirbelsäule sowie die Schultern nicht mehr richtig stabilisiert und mehr belastet als entspannt. Genauso verhält es sich mit dem Kopfkissen. Insbesondere günstige Kopfkissen sind schnell durchgelegen und erfüllen nicht mehr ihren Zweck. Das Kopfkissen ist vor allem dazu da, den Kopf so zu stützen, dass die Wirbelsäule entlastet wird. Ist das Kissen durchgelegen, können Verspannungen auftreten und sogar die Bandscheiben Schaden nehmen.

Sitzen, stehen, laufen

Wer bei der Arbeit viel sitzt und dabei zu Rückenschmerzen neigt, kann sich ein orthopädisches Sitzkissen anzuschaffen. Auch wenn das auf den ersten Blick etwas komisch und altbacken wirkt, so erfüllt ein orthopädisches Sitzkissen einen komfortablen Zweck. Es kann Schmerzen im Nacken und Rücken lindern, indem die Stabilität der Hüfte, des Steißbeins und der Wirbelsäule beim Sitzen unterstützt wird.

Sowohl für den Sport als auch für die tägliche Belastung durch langes Sitzen können darüber hinaus Bandagen beziehungsweise Orthesen eine große Hilfe für die Entlastung der verschiedenen Problemzonen am Rücken sein. Für Lendenwirbel, Becken oder die Wirbelsäule gibt es praktische Bandagen, die man unter der Kleidung tragen kann - gerade richtig für die Tage, an denen man schon mit Rückenschmerzen in den Tag startet. Sowohl fürs Sitzen als auch bewegungsreiche Tätigkeiten können diese Stützhilfen den das Rückgrat schüt zen.

Sport und Entspannung

Ein Klassiker für Sport und Entspannung gleichermaßen ist die Faszienrolle. Der Allrounder hält den Rücken durch sportliche Übungen fit und massiert gleichzeitig. Unsere Muskeln sind von Faszien umhüllt. Faszien haben ein eigenes Organsystem, das Schmerz-Informationen durch den ganzen Körper leitet. Wenn Faszien sich verdrehen, verkleben oder verhärten, empfinden wir Schmerzen. Eine Folge davon sind Verspannungen. Eine Faszienrolle dient dazu, diese Verspannungen zu lösen. Durch das Reiben der Rolle werden die Faszien sozusagen "ausgequetscht", wodurch wir als Mensch anschließend Entspannung empfinden. Sind Faszien erst mal dementsprechend behandelt, so können sie sich wieder mit neuer Flüssigkeit vollsaugen und sind somit wieder geschmeidiger.

Melissa Hiller