Berlin vor 2 Stunden

Gesundheit

Elektronische Gesundheitskarte für Millionen Versicherte: App "Vivy" geht am Montag an den Start

Wann steht die nächste Impfung an? Welche Vorsorgeuntersuchung sollte man in seinem Alter auf jeden Fall in Angriff nehmen? Bei diesen und weiteren Fragen hilft ab diesem Montag eine neue Gesundheitsapp. Dahinter stehen mehr als ein Dutzend Krankenversicherungen mit 13,5 Millionen Versicherten.