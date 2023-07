Elektrischen Rollstuhl anschaffen: Alles, was man zu Modelle, Kosten und Anbieter wissen sollte

Um im Alltag mobil und aktiv zu bleiben, ist ein elektrischer Rollstuhl ein wichtiges Hilfsmittel für körperlich eingeschränkte Personen. Der Elektro-Rollstuhl wird wie bei konventionellen Rollstühlen nicht durch manuelle Kraft angetrieben, sondern durch einen Elektromotor. Gelenkt wird mit einem Joystick, was besonders für Personen, welche auch an den Armen beeinträchtigt sind oder denen die Kraft zum manuellen Antrieb fehlt, eine nutzerfreundliche Alternative darstellt.

Alles, was man über E-Rollstühle wissen sollte - in unserem Artikel zusammengefasst:

Elektrischer Rollstuhl im Alltag unersetzbar - Vorteile auf einen Blick

Durch den elektronischen Antrieb können ältere, gehbehinderte oder schwerstbehinderte Personen ihren Alltag dennoch mobil bewältigen. Besonders profitabel ist diese gewonnene Selbstständigkeit für Personen, die alleine leben und niemanden zum Schieben haben.

Erhalt der Mobilität bei körperlichen Einschränkungen

bei körperlichen Einschränkungen Geeignet für die durchgehende Benutzung

Im Haushalt und draußen nutzbar

nutzbar Auswahl aus vielfältigen Modellen & individuell anpassbar

Frontales Anfahren von Dingen möglich

Einfache Steuerung mit einem Joystick

Rollstuhl anschaffen: Diese Faktoren sollte man bei der Modellauswahl beachten

Diese Vorteile bietet ein E-Rollstuhl:

Um die Person in ihrem Alltag ideal zu unterstützen, gibt es unterschiedliche Modelle auf dem Markt, welche wiederum individuell anpassbar sein können. Je nach individuellen Bedürfnissen und der Lebenslage kommen unterschiedliche Modelle infrage. Entscheidend sind diese drei Faktoren:

Welchen Versorgungsgrad hat die Nutzerin oder der Nutzer? Ist der E-Rollstuhl für ein Kind oder einen Erwachsenen? An welchem Ort wird der elektrische Rollstuhl hauptsächlich eingesetzt?

Im Vordergrund bei der Auswahl eines E-Rollstuhls sollten immer die individuellen Bedürfnisse sein. Um das ideale Modell zu finden, empfiehlt es sich, eine fachliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Ein Elektromobil-Fachhändler kann dabei ausgehend von allen Anforderungen und Sonderwünschen individuell beraten. Mit Hilfe von Aroundhome erhalten Anfragende kostenlos bis zu drei Vergleichsangebote*.

E-Rollstuhl: Besonderheiten der verschiedenen Modelle mit Vor- und Nachteilen

Der Elektro-Rollstuhl für draußen besitzt einen starken Akku für mehr Reichweite, große und geländetaugliche Reifen mit Federung und Beleuchtungsanlagen wie Warnblinker oder Reflektoren, welche für die Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Nachteilig an diesen Modellen ist, dass die Rollstühle oft schwer, sperrig und teuer sind. Zudem benötigt man einen Abstellplatz.

Wenn man mehr Zeit zu Hause verbringt, empfiehlt sich ein E-Rollstuhl für innen. Diese besitzen einen kleinen Wendekreis sowie eine schmale Bauweise, um problemlos durch Türen zu gelangen. Dieses Modell besitzt kleinere Reifen, einen schwächeren Akku und eine geringere Reichweite als das Modell für draußen, wodurch dieser elektrische Rollstuhl weniger geländetauglich ist.

Verbringt man viel Zeit draußen und drinnen, eignet sich ein Kombi-Modell. Diese kombinieren die Vorteile der Modelle für innen und draußen und sind somit kompakt und wendig gebaut, besitzen robuste Reifen, eine gute Stoßdämpfung und eine hohe Reichweite. Außerdem besitzt ein Kombi-Modell oft praktische Taschen und Körbe, welche den Alltag erleichtern. Nachteilig ist der teurere Preis im Vergleich zu den einfachen Modellen.

Um auch auf Reisen und unterwegs die Vorteile eines elektrischen Rollstuhls nutzen zu können, gibt es auf dem Markt auch klappbare und faltbare Modelle. Diese können leicht im Kofferraum verstaut werden. Durch das geringere Gewicht sind diese Rollstühle allerdings weniger robust, geländetauglich und komfortabel. Auch die Reichweite ist geringer als bei anderen Modellen.

Elektro-Rollstuhl: Kosten für Anschaffung und Betrieb

Die Kosten eines elektrischen Rollstuhls sind von mehreren Faktoren abhängig und unterscheiden sich von Modell zu Modell. Der Preis hängt von der Leistungsstärke des Akkus, der Ausstattung, der Anpassungsfähigkeit, der Bereifung, den Spezialfunktionen und dem Herstellerservice ab.

Faltbare Extraleicht-Modelle: ab 2.500 €

Elektrostuhl für innen: ab 3.000 €

Elektro-Rollstuhl für außen: ca. 3.000 bis 8.000 €

Kombi-Modelle für innen und außen: ca. 4.000 bis 6.000 €

Spezialausführungen, wie z. B. eine Aufstehhilfe: ca. 3.500 - 8.000 €

Mit diesemkannst du bei den Modellen rechnen:

Neben den Neuanschaffungskosten entstehen auch einmal im Jahr ca. 200 € Wartungskosten, welche sich allerdings langfristig lohnen, um die Haltbarkeit des Rollstuhls erheblich zu verlängern. Je nach Modell und Nutzungsverhalten kommen laufend monatliche Stromkosten hinzu. Diese kann man sich allerdings von der Krankenkasse erstatten lassen.

Übernahme der Anschaffungskosten durch Krankenkasse

Die Anschaffung selbst wird teilweise von Krankenkassen übernommen. Voraussetzung für die Kostenübernahme des E-Rollstuhls ist das Vorliegen einer ärztlichen Bescheinigung, welche die Notwendigkeit des Elektro-Rollstuhls bestätigt. Im Falle der Kostenübernahme werden oft nur einfache Modelle ohne Zusatzfunktionen oder Leihgaben von einem Sanitätshaus bewilligt. Nur elektronische Rollstühle, welche im Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkasse aufgelistet sind, werden finanziell unterstützt.

Durch Beratung das ideale Modell finden

Bei der großen Auswahl am Markt ist es wichtig, sich kompetent beraten zu lassen, um den passenden elektrischen Rollstuhl für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Nach einer ersten Orientierung im Internet ist es ratsam, einen Elektromobil-Fachhändler aufzusuchen. Dort profitiert man von einer ausgiebig individuellen fachlichen Beratung sowie einer Probefahrt. Aroundhome vermittelt bis zu drei Vergleichsangebote*, die teilnehmenden Fachhändler bieten eine kostenlose Beratung an.

