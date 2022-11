Diese Gründe könnten dahinter stecken

Nicht nur für das Umfeld, sondern auch für die Betroffenen selbst ist ein übler Körpergeruch unangenehm. Dennoch solltest du dich keinesfalls dafür schämen: Der Körpergeruch nach Kot kann beispielsweise auf eine Erkrankung oder eine Unverträglichkeit hinweisen, die behandelt werden kann. Es ist also wichtig, das Symptom erst zu nehmen.

Mögliche Gründe für den Körpergeruch

Eine Geruchsentstehung beim Körper hängt oftmals mit der Ernährung zusammen. Hat dein Darm beispielsweise starke Schwierigkeiten mit der Verdauung und der Ausscheidung, ist es möglich, dass alternativ die Haut als eine Art Ausscheidungsorgan verwendet wird.

Riecht dein Körper leicht nach Kot, kann dies also ein Hinweis auf ein Darmproblem sein. Mögliche Erkrankungen sind eine Darmschleimhautentzündung oder auch eine Unverträglichkeit. Weitere mögliche Gründe sind eine zu dünne Darmschleimhaut. Letzteres kann beispielsweise bei der Krankheit Morbus Crohn der Fall sein.

Auch bei einer Laktoseintoleranz gilt faulig riechender Stuhlgang als häufiges Symptom. Bei der Intoleranz stellt dein Körper das Enzym Lactase nicht in ausreichender Menge her. Demzufolge kann die durch den Verzehr von Milchprodukten aufgenommene Laktose nicht verdaut werden. Stattdessen gelangt sie direkt in den Dickdarm, wo sie unter starker Gasbildung fermentiert wird. Dieses Gas könnte über die Haut nach außen treten und den unangenehmen Geruch verursachen.

Diagnose und Behandlung

Der unangenehme Körpergeruch kann auf schwerwiegende Krankheiten hinweisen, weshalb er ernst genommen werden sollte. Wie bereits aufgeführt, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, weshalb dein Körper nach Kot riechen kann. Gerade deshalb ist es wichtig, dass du einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchst und von deinen Symptomen berichtest.

Diese*r kann individuell auf deine Symptome eingehen. In der Regel schließen einige Tests an die Anamnese an. In der Regel kann die Ursache so schnell herausgefunden werden und die Behandlung begonnen werden.

Welche Behandlung notwendig wird, wird der Arzt beziehungsweise die Ärztin persönlich mit dir abklären. Meist reicht es jedoch schon, wenn du deine Ernährung umstellst. Handelt es sich um einen schwerwiegenderen Fall, kann es sein, dass dir Medikamente verschrieben werden. Grundsätzlich ist es wichtig, dass du dich an die Anordnung deines Arztes oder deiner Ärztin hältst. Infolge der Behandlung sollte der Körpergeruch schnell wieder verschwinden.

Fazit

Ein Körpergeruch nach Kot ist erst einmal unangenehm; jedoch solltest du ihn ernst nehmen, da er einen Hinweis auf eine Erkrankung darstellen könnte. Bemerkst du einen ungewöhnlichen Körpergeruch an dir, solltest du deshalb unbedingt einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, um die Ursache abklären zu lassen. Oftmals bedeutet die Behandlung nur eine Ernährungsumstellung.

Wichtig ist, sich an die Anordnung des Arztes oder der Ärztin zu halten. So wird der Geruch auch schnell wieder verschwinden.