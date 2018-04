Eiter und Pickel: Ausdrücken oder lieber nicht?

Kein schöner Anblick - und für viele auch sehr unangenehm. Die Rede ist von gelben, eitrigen Pickeln. Für viele ist der erste Gedanke: Ausdrücken. Andere finden den Gedanken daran, das gelbliche Zeug aus ihrer Haut herauszudrücken mindestens so abscheulich, wie das Ding im Gesicht zu tragen.



Daher stellen sich die Fragen: Muss der Eiter raus? Soll ich den Pickel ausdrücken? Oder bleibt besser alles dort, wo es ist?



Eiter nicht ausdrücken

Die Antwort: Besser nicht versuchen, den Eiter selbst zu entfernen. Das Herumdrücken kann schnell mal nach hinten losgehen - Ute Siemann-Harms, Fachärztin für Dermatologie an der Uniklinik Hamberg-Eppendorf, warnt jedenfalls davor.



Früher sprach man vom "Pus bonum et laudabile", also dem guten und lobenswerten Eiter. Ohne ihn würde eine Wund gar nicht ausheilen können. Doch seit Erfindung von Antibiotika ist das anders. Das Credo heute: Wenn eine Wunde eitert, ist das kein gutes Zeichen.



Ausdrücken verschlimmert

Was also tun? "Ein funktionierendes Immunsystem wird sehr gut selbst mit kleinen Eiterherden wie Pickeln fertig", sagt Ute Siemann Harms. Wer an den kleinen Entzündungen herumexperimentiert, befeuere sie häufig noch und verschlimmert meist die Situation. "Antiseptische Externa, wie zum Beispiel Octenidin oder jodhaltige Salben, sind die bessere Alternative", rät die Ärztin.





Das Ausdrücken ist aber vor allem deshalb gefährlich, weil unsere Hände und Fingernägel nie richtig sauber sind. Trotz Händewaschen tummeln sich hier einige Bakterien, die sich in der eitrigen Wunde nicht gut machen.