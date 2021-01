Einsamkeit im Alter

Die Corona-Krise hat uns 2020 auf eine dramatische Art und Weise auf viele Probleme der Gesellschaft aufmerksam gemacht. Dazu gehört auch die Einsamkeit und Isolation von Seniorinnen und Senioren. Nicht erst seit der Pandemie leiden Mitmenschen im hohen Alter daran. "Die Isolation in der Pandemie macht für viele ältere Menschen kaum einen Unterschied, weil das ohnehin ihr Alltag ist", so Prof. Anja Mehnert-Theuerkauf, Leiterin der Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie am Universitätsklinikum Leipzig.

Im Alter zusammenleben

Gemeinsam im hohen Alter in einer WG oder in einem Mehrgenerationenhaus zu wohnen, kann gerade für ältere Menschen sehr attraktiv sein. Doch es muss zu einem passen, weiß Andrea Beerli vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen: Lebe man zusammen, seien Offenheit und Kompromissfähigkeit gefragt und dass man seinen Beitrag zur Gemeinschaft leistet. Inzwischen ist "Gemeinschaftliches Wohnen" zu einem Trend geworden. Der Vorteil liegt vor allem in der Vielseitigkeit des Zusammenlebens: von einer WG über familiäre Strukturen bis hin zu einem gemeinsamen Bauprojekt. So findet jeder sein passendes Lebens- und Wohnkonzept. Anlaufstellen mit weiteren Infos für das gemeinschaftliche Wohnen im hohen Alter sind vor allem der Bundesverband und die Regionalbüros des "Forum Gemeinschaftlichen Wohnens", das "Wohnprojekte-Portal" der Stiftung Trias und der "Bundesverband Baugemeinschaften".

Gemeinsame Reisegruppen

Wer gerne allein wohnt, aber trotzdem unter Menschen will, kann auch, sofern es wieder möglich ist, an Reisegruppen teilnehmen. Knapp 80 Prozent der 50- bis 69-Jährigen haben 2018 und 2019 eine mindestens fünftägige Urlaubsreise unternommen - bei den über 70-Jährigen waren es noch knapp zwei Drittel. Das belegt eine Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Bevor man jedoch eine Reise mit einer Gruppe bucht, sollte man sich über folgende Punkte Gedanken machen: die Größe und das Durchschnittsalter der Gruppe, die Organisation des Tages, deutschsprachiger Reiseführer oder nicht, alleine mitreisen oder mit einem Bekannten.

Der Vorteil solcher Reisegruppen besteht neben des Reisens an sich vor allem darin, dass sehr oft Freundschaften entstehen, mit denen man wieder die nächste Reise buchen oder sich auch mal im normalen Alltag treffen kann.

Partnersuche im hohen Alter

Viele ältere Menschen suchen sich ab 60 einen neuen Partner. Grund dafür kann der Tod des Partners sein, Trennung oder schlicht Einsamkeit. Buchautorin Dorothee Döring, Expertin für Partnersuche im Alter, kennt die Unterschiede bei der Partnersuche, wenn man älter wird. Während Männer sich jemanden suchen, um versorgt zu werden, geben Frauen nur ungern ihre Freiheiten für einen neuen Partner auf.

Heutzutage ist es leicht, jemand Neues kennenzulernen - Onlinedating macht es möglich. Doch hier ist Vorsicht vor Betrügern geboten. Daher ist es wichtig, möglichst wenig Infos anzugeben und die Telefonnummer erst herauszugeben, wenn das Vertrauen da ist. "Ältere Menschen werden bewusst angegangen, wohl wissend, dass sie einsam sind. Ihnen wird die große Liebe vorgegaukelt, dann kommt eine ausgedachte Geschichte, dass man dringend Geld brauche", so Alexander Wild, Geschäftsführer eines Onlineportals für Senioren und Seniorinnen. Ein guter Rat: baldmöglichst ein reales Treffen mit dem Online-Kontakt an einem öffentlichen Raum vereinbaren, dann kann man diese Person viel besser einschätzen und sehen, ob sie denn auch wirklich in der Realität existiert.