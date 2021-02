Einen Monat ohne Alkohol: Das Feierabend-Bier, der Wein mit der besten Freundin oder die Cocktails am Party-Wochenende: Der Alkohol ist präsent in unserem Leben - und in vielerlei Hinsicht gefährlich.

Doch was macht das eigentlich mit unserem Körper? Wie gesundheitsfördernd es ist, auf Alkohol gänzlich zu verzichten, haben britische Forscher in einer Untersuchung belegt. Schon ein Monat ohne Alkohol hat sehr viele positive Effekte auf den Körper.

Einen Monat ohne Alkohol: Das sind die Auswirkungen

So erholt sich beispielsweise die Leber bereits nach kurzer Zeit. Auch nehmen viele Menschen ab, wenn sie auf Alkohol verzichten. Mehr dazu erfahren Sie im Video.

