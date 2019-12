Fränkischer Psychologe über das Sterben: "Wir haben ein Gespür, wann unsere Zeit endet"

Aber es fällt einem doch schon schwer, überhaupt über das Thema nachzudenken?

Worüber denken Sie nach, über den Sterbeprozess oder den Verlust des Lebens?

Über den Tod als den maximalen Kontrollverlust.

Der Verlust des Lebens als eine Art maximale Kränkung, das kann man schon sagen. Bei all dem spielt das Leben eine große Rolle. Menschen haben, auch wenn sie sich dessen nicht so bewusst sind, eine Bindung an ihr Leben. Das ist nicht biologisch gemeint: Sie haben eine innere Bindung an ihr Leben, die im Prinzip vergleichbar ist mit der Bindung an einen anderen Menschen. Das verändert sich in dem Maße, in dem man sich auf einer Zeitachse bewegt: Die Vergangenheit nimmt ständig zu, Zukunft nimmt ständig ab. Einer der springenden Punkte beim Sterben ist es, sich genötigt zu sehen, die Bindung an sein Leben aufgeben zu müssen.

Inwieweit spielt es dabei eine Rolle, wie wir uns das Jenseits persönlich vorstellen?

Wer der Meinung ist, dass das irdische Leben nur ein Durchgangsstadium ist und dass es danach mindestens ein weiteres oder gar das eigentliche Leben gibt, der hat eine ganz andere Beziehung vor seinem Lebensende. Wer das Leben als einzige Gelegenheit ansieht, für den ist der Verlust des Lebens eine viel größere Katastrophe.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich der Endlichkeit wirklich bewusst zu machen?

Hinter der Frage steckt eine unausgesprochene pädagogische Absicht. Tipps für den richtigen Umgang sind hier unangebracht - denn das stellt sich von selbst ein. Der Jugendliche ist dabei, überhaupt erst eine Bindung zu seinem Leben aufzubauen, zu entwickeln. Er sieht sehr viel Zukunft vor sich und stellt sich die Frage: Was mache ich damit? Im Laufe der Zeit wird ihm bewusst, dass er sein Leben auch verlieren kann. Sein Daseinsentwurf beschäftigt ihn, dann tritt das Ganze aber wieder in den Hintergrund. Mit 60 oder 65 Jahren erst kommt das Thema dann wieder auf. Befördert durch soziale Markierungen wie etwa das Rentenalten wird sich der Mensch bewusst, dass das Ende am Horizont in Sichtweite erscheint.

Zum Video "Arzt erklärt: Das passiert mit unserem Körper, wenn wir sterben"

Wie groß ist der Einfluss, dass Menschen im Laufe ihres Lebens mit dem Tod konfrontiert werden?

Hier ist die Frage, wann und wie das stattfindet. Oft handelt es sich um sogenannte normative Ereignisse. Man sagt über jemanden: "mit 80 kann man auch mal sterben". Das ist dann in der Ordnung. Anders ist es, wenn die Ordnung gestört wird. Beispielsweise wenn Kinder und Jugendliche ums Leben kommen: Kinder dürfen nicht vor den Eltern sterben - es geht der Reihe nach. Im Empfinden der Menschen wird eine Regel verletzt.

Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Tod: Was beschäftigt den Menschen mehr?

Das ist altersabhängig. Im frühen und mittleren Erwachsenenalter richten sich die Gedanken eher auf den Verlust des eigenen Lebens, also den Tod. Im höheren Alter bewegen die Menschen die Begleiterscheinungen des Sterbeprozesses mehr. Ein Beispiel: Die Gesetzgebung zur Sterbehilfe interessiert vor allem alte Menschen. Weil sie befürchten, ihre Handlungsfähigkeit zu verlieren, also Verlust an Autonomie. Sie können nicht mehr so agieren, wie sie möchten, irgendjemand verlängert ihr Leben, was sie gar nicht mehr wollen. Damit, dass ihr Leben endet, kommen sie in aller Regel ganz gut zurecht. Nach dem Motto: Ich hatte ja ein langes Leben. Manche sind auch lebenssatt, auch wenn sie nicht unheilbar krank sind. Wer Ende 80 ist, hat mit Sicherheit irgendeine Beeinträchtigung, dann sagen viele, "es reicht mir".