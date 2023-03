Wie wichtig ist Sex für die Psyche?

Welche Auswirkungen hat es auf den Körper, wenn man einen Monat keinen Sex hat?

Wie wirkt sich Sex-Abstinenz auf Körper und Psyche aus?

Die Deutschen haben im Schnitt vier bis fünf Mal im Monat Sex. Das zeigt eine Studie des renommierten Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, welche die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veröffentlichte. Bei vielen Menschen gibt es aber auch Zeiten, bei denen dieser ganz ausbleibt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich und individuell: fehlende Partner*innen, Stress auf der Arbeit, Lustlosigkeit. Doch was ein Monat ohne Sex für Auswirkungen haben kann, das wird viele überraschen.

Ein Monat ohne Sex: Das passiert mit deinem Körper

Die schönste Nebensache der Welt ist nicht nur ein Spaß, sondern bringt auch viele positive Nebenwirkungen für Körper und Geist mit sich. Regelmäßiger Sex ist wichtig für die Gesundheit. Das betonen Wissenschaftler*innen und auch Krankenkassen wie die AOK erklären, dass Sex unter anderem dein Immunsystem stärkt. Fachleuten zufolge ist mindestens ein- bis zweimal die Woche Sex am gesündesten.

Aber was sind eigentlich die negativen Folgen auf deinen Körper, wenn du keinen Sex hast:

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind wahrscheinlicher: Keinen Sex zu haben bedeutet auch ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu haben. Das liegt daran, dass du dich beim Sex richtig auspowern kannst. Männer verbrauchen im Schnitt 100 Kalorien und Frauen 70 Kalorien beim Bettsport. Außerdem kann dadurch auch die Ausdauer verbessert werden, je nachdem wie lange das Liebesspiel andauert. Sex hilft auch dabei den Progesteron- und Östrogenspiegel in Gleichgewicht zu halten, was zusätzlich das Risiko senkt. Aber Achtung: Sexuell aktive Männer sollen laut AOK aufpassen, denn Sex im Alter kann das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen steigern.

Doch die Auswirkungen auf den Körper sind nicht die einzigen Auswirkungen, die eine längere Durststrecke im Bett mit sich bringt. Auch psychisch macht sich diese bemerkbar:

Sex ist gesund für Körper und Psyche

Sex kann auch die mentale Gesundheit beeinflussen. Das sind die psychischen Folgen, wenn du keinen Sex mehr hast:

Dein Gedächtnis wird schlechter: Sex macht also schlau. Cool, oder? Studien haben gezeigt, dass sexuell aktivere Menschen ein besseres Erinnerungsvermögen haben. Es gibt sogar Annahmen, dass Sex dem Gehirn helfen kann, besser zu arbeiten und Neuronen zu bilden.

Dein Gedächtnis wird schlechter: Sex macht also schlau. Cool, oder? Studien haben gezeigt, dass sexuell aktivere Menschen ein besseres Erinnerungsvermögen haben. Es gibt sogar Annahmen, dass Sex dem Gehirn helfen kann, besser zu arbeiten und Neuronen zu bilden.

Stress-Level nimmt zu: Vom Körper wird beim Sex das Glückshormon Endorphin ausgeschüttet. Das hilft gegen Stress und Unruhe und macht allgemein zufriedener. Wie der Ärzteblog WebMD beschreibt, steigt also dein Stresslevel, wenn du auf Sex verzichtest.

Die Zufriedenheit in der Beziehung nimmt ab: Bei einer Sexflaute in der Beziehung kann es sein, dass du dich nicht mehr so verbunden mit deinem Partner fühlst. Mehrere Studien belegen diesen Zusammenhang, dass Paare, die häufiger Sex haben, angeben, glücklicher zu sein, als jene mit wenig Sex.

Wer also gern und viel Sex hat, tut nicht nur etwas für die Psyche, sondern für den gesamten Körper.

Ein Monat lang keinen Sex: Das sind die Folgen von Abstinenz

Die Entscheidung keinen Sex zu haben ist im Übrigen aber auch vollkommen okay. Die Auswirkungen machen sich nach kurzer Zeit noch nicht bemerkbar und treten auch nicht alle gemeinsam auf. Das bedeutet, dass nach einem Monat noch nicht auf eines davon geschlossen werden kann.

Übrigens: So eine Durststrecke kann auch Vorteile mit sich bringen. Kein Sex zu zweit bedeutet beispielsweise nicht, komplett abstinent zu leben. Auch Sex mit dir selbst kann nützlich sein, um sich besser kennenzulernen und sich auf sich selbst zu fokussieren. Denn wer weiß, was er*sie will, kann auch dem*der Partner*in die eigenen Bedürfnisse besser kommunizieren.

