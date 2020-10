Eigenständig bis ins hohe Alter

Bis ins hohe Alter zuhause wohnen zu können, ist wohl der Wunsch der meisten Menschen. In vertrauter Umgebung in Erinnerungen an ein erfülltes Leben schwelgen, mit bekannten Menschen in der Nachbarschaft ein Schwätzchen halten und den Wandel der Jahreszeiten im eigenhändig angelegten Garten beobachten - so lässt es sich gut aushalten, auch wenn einen das eine oder andere Zipperlein plagt.

Zwar ist die Treppe zum Schlafzimmer vielleicht ein wenig steil, der Badewannenrand inzwischen ein unüberwindbares Hindernis oder die Terrassentür etwas zu eng für den nötig gewordenen Rollstuhl - doch werden zahlreiche derartige Einschränkungen von älteren Menschen oft in Kauf genommen, um einen Umzug in ein seniorengerechtes, aber fremdes Umfeld zu vermeiden. Schließlich ist nicht nur der Umzug selbst im Alter eine kräftezehrende Angelegenheit, auch die Eingewöhnung am neuen Wohnort fällt oft schwer.

Zahlreiche den Tag strukturierende Routinen fallen plötzlich weg oder gestalten sich anders, ebenso sieht es bei den sozialen Beziehungen aus.

Altersgerechtes Umfeld

Obwohl all diese Veränderungen nicht unbedingt negativ sein müssen, zwingen sie doch dazu, die Komfortzone zu verlassen, die man sich gerade im Alter so sehr wünscht. Wer möglichst lange, am besten bis zum Lebensende, in seinem trauten Heim verbringen will, sollte darum schon frühzeitig damit beginnen, sein Zuhause für später umzugestalten. Dann nämlich, wenn Fitness und Mobilität es noch zulassen. Mit entsprechender Unterstützung von Angehörigen ist dies aber natürlich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Manchmal reichen schon kleinere Maßnahmen aus. Schließlich geht es zunächst in erster Linie darum, sich mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen. Enge, zugestellte Räume sind alles andere als ideal, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist. Um nicht so leicht anzuecken, braucht es breite Wege, ebenso, falls man einmal auf Gehilfen, Rollator oder Rollstuhl angewiesen sein sollte. Manchmal reicht es schon, ein paar Möbel zu verrücken. Gerade in Altbauten kann es nötig werden, die Türen auf 90 bis 100 Zentimeter zu verbreitern. Auch im Schlafzimmer ist ausreichend Platz von Vorteil, nicht nur falls einmal ein Pflegebett benötigt wird. Je mehr Bewegungsfreiheit man hat, umso leichter fällt der Ein- und Ausstieg am Bett.

Barrierefrei in Küche und Bad

Besonders wichtig für langanhaltende Eigenständigkeit ist jedoch die Barrierefreiheit in Küche und Bad. Dabei haben sich viele seniorengerechte Einrichtungen durchaus auch bei jungen Familien durchgesetzt. So lässt sich eine vielleicht sowieso anstehende Sanierung von Küche und Bad dazu nutzen, noch einmal grundlegend zu modernisieren und das ganz ohne, dass die Räume anschließend nach Pflegebedürftigkeit aussehen. In der Küche bietet sich beispielsweise ein erhöht eingebauter Ofen an, wenn man rückenschonend Kuchen backen will. Im Bad ersetzt eine begehbare Dusche - gerne auch mit einer Sitzbank ausgestattet - die Badewanne mit hohem Einstieg. Und wer nicht auf sein wöchentliches Schaumbad verzichten will, der kann eine Badewanne mit Tür einbauen lassen.

Treppen, Türschwellen und dicke Teppiche sind wahre Stolperfallen und sollten entschärft, wenn möglich sogar entfernt werden. Da dies bei einer Treppe natürlich nicht geht, kann man, sobald Bedarf besteht, einen Treppenlift einbauen lassen.

Viele Umbaumaßnahmen werden sogar finanziell gefördert. So vergibt die KfW-Förderbank im Rahmen ihres Programms "Altersgerecht umbauen" zinsgünstige Kredite und Zuschüsse. Auch viele Bundesländer und Gemeinden fördern altersgerechte Sanierungen. In manchen Fällen zahlt auch die Pflege- oder Krankenkasse je nach Bedarf einen Teil dazu.

Unterstützung im Alltag

Wenn trotz idealem Wohnumfeld alltägliche Dinge nicht mehr so recht gelingen wollen, gibt es auch hierfür zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten. Sicherlich kann man seine Angehörigen um gelegentliche Mithilfe im Haushalt bitten. Wenn regelmäßige Unterstützung nötig ist, bietet es sich jedoch an, auf spezialisierte Dienstleister zurückzugreifen. Für fast jeden Aufgabenbereich gibt es Angebote wie zum Beispiel Liefer- und Bringdienste, Haushalts- und Putzhilfen, Wäschedienste, Fahr- und Begleitdienste. Der bekannteste Dienst in diesem Zusammenhang ist wohl das Angebot "Essen auf Rädern". Dies wird von verschiedenen sozialen Einrichtungen oder Privatpersonen angeboten und ist sowohl von der Menüauswahl als auch der Lieferung selbst vorrangig auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet.

Im Pflege- und Notfall

Werden darüber hinaus aufgrund einer gewissen Pflegebedürftigkeit noch Pflege-, Untersuchungs- oder Behandlungsleistungen benötigt, springt der ambulante Pflegedienst ein. Dessen Leistungen - von Körperpflege über Verbandswechsel bis hin zur Beatmung - werden je nach Pflegegrad und ärztlicher Verordnung von den entsprechenden Kostenträgern übernommen.

Auch für den Notfall kann man daheim vorsorgen. Hierfür eignet sich der sogenannte Hausnotruf. Mittels eines tragbaren Notrufsenders lässt sich damit - beispielsweise bei einem Sturz - schnell und unkompliziert Hilfe anfordern. Manche Systeme haben sogar einen Sensor integriert, der selbstständig auf einen Sturz reagiert.