Karlsruhe (Baden) vor 49 Minuten

Holzbesteck

Edeka: Holzbesteck in Plastikfolie - "Nachhaltigkeit"-Aktion floppt

Diese PR-Aktion einer Edeka-Filiale ging in die Hose: Ein Supermarkt aus der Südpfalz bot zuletzt neues Holzgeschirr an der Salatbar an. Das Problem: Es war in Plastik verpackt. Das Netz zeigt sich empört.