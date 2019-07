Jeder vierte Mann in Deutschland greift regelmäßig zur Zigarette, der Anteil der Frauen liegt mit fast 24 Prozent leicht darunter. Viele Raucher haben schon mehrere Versuche unternommen, mit dem schädlichen Tabakkonsum aufzuhören und dann doch immer wieder zur Zigarette gegriffen.

Englische Forscher haben in einer Studie, die im Magazin "New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurde, festgestellt, dass Rauchern der Ausstieg über die E-Zigarette doppelt so häufig gelungen ist wie mit Nikotinersatzstoffen.

In Schweden ist das Rauchen vor Kneipen bereits verboten, 2025 will das Land rauchfreisein.

Tabakkonsum: Größtes vermeidbares Gesundheitsrisiko

Rauchen ist laut dem Bundesgesundheitsministeriumdas größte vermeidbare Gesundheitsrisiko, jährlich sterben in Deutschland über 120.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Allerdings sei die Zahl der Zigarettenkonsumenten, gerade bei jungen Erwachsenen, zurückgegangen. Im Jahr 2016 rauchten 26 Prozent der 18- bis 25-Jährigen, im Jahr 2001 noch fast doppelt so viele.

E-Zigarette: Beliebt wie nie - aber ebenso schädlich wie normale Zigaretten?

Dafür hat sich der Umsatz an elektrischen Zigaretten immens gesteigert: In den letzten sieben Jahren ist er allein in Deutschland von fünf auf 600 Millionen Euro angestiegen. Aber auch die Benutzung dieser Zigaretten-Alternative soll laut einem Pressetext der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie nicht ungefährlich: Es seien noch keine Langzeitstudien über das regelmäßige Einatmen des Dampfes erhoben worden, allerdings gäbe es erste Hinweise auf ernste Spätschäden.

Ein Artikel der American Heart Association verweist auf Erfahrungen, wonach E-Zigaretten zu chronischen Lungenkrankheiten und Schlaganfällen oder Herzinfarkten führen könnten.

Zum Video "Wie gefährlich sind E-Zigaretten wirklich?"

Zwei Lebensmittelzusatzstoffe in Liquid enthalten

Durch einen elektrischen Widerstand wird die Energie in Wärme umgewandelt, die dazu führt, dass der Verbrauchsstoff, das Liquid, im Inneren der Zigarette in Dampf umgewandelt wird. So atmen Konsumenten immer noch "Rauch" ein, der Zusatz von Nikotin ist aber optional. Im Liquid sind unter anderem die Lebensmittelzusatzstoffe Propylenglycol (E 1520) und Glycerin (E 422) enthalten, die mit jedem Zug eingeatmet werden.

Studie zu Tabakentwöhnung: Doppelt so leicht mit E-Zigarette

Von den 886 Studienteilnehmern waren nach 12 Monaten rund 18 Prozent der E-Zigaretten-Raucher von der Zigarette mit Tabak entwöhnt. Von den mit Ersatzpräparaten ausgestatteten Rauchern konnten sich nur rund zehn Prozent von der Zigarette lösen.

Von einer kompletten Entwöhnung könne allerdings auch bei der Mehrheit nicht gesprochen werden: "Bei der Bewertung der Ergebnisse darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Mehrzahl der Probandinnen und Probanden der E-Zigaretten-Gruppe langfristig nicht auf das Rauchen verzichtete, sondern 80 Prozent der E-Zigarette treu blieben. Die meisten Patienten sind also auf die E-Zigarette umgestiegen", erklärt Prof. Dr. Rainer Hambrecht, Vorsitzender der DGK-Projektgruppe Prävention.

Zum Video "Das passiert mit deinem Körper, wenn du aufhörst zu Rauchen"

Jugendliche leicht zu beeinflussen: Kardiologen fordern strengere Regeln auch für elektrische Zigaretten

Die Konsumenten von E-Zigaretten seien ebenso wie die herkömmlichen Raucher ein schlechtes Vorbild für Jugendliche, die besonders empfänglich für den Konsum von Zigaretten beider Formen sind. Deshalb fordern die Kardiologen eine stärkere bundesweite Regulierung des Verkaufes und der Bewerbung von E-Zigaretten sowie die Einbeziehung von E-Zigaretten in das Tabakwerbeverbot.