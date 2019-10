Duschgel-Test schockiert: Ökotest bestätigt zeugungsgefährdende und krebserregende Stoffe in Duschgel

Welches Ergebnis liefert der Duschgel-Test?

Das Ergebnis ist alarmierend: Nur jedes zweite Duschgel erreichte ein Ergebnis von "sehr gut" oder "gut". Duschgels mit einer schlechteren Note seien nicht zu empfehlen. Insgesamt fällt sogar knapp ein Drittel der getesteten Artikel durch. Einzig die naturkosmetischen Produkte seien vollkommen einwandfrei.

Die Hauptprobleme der Duschgel-Analyse

In sechs der 50 getesteten Duschgele wurden krebsverdächtige Stoffe nachgewiesen. Ebenso wurden häufig problematische Duftstoffe gefunden - insbesondere die Substanz Lilial kann bei Männern zeugungsgefährdend wirken. Außerdem wird befürchtet, dass einige Inhaltsstoffe schädlich für die Gesundheit sein können, da sie die Haut durchlässiger für andere Fremdstoffe machen.

Forscher rätseln über Ursprung von krebsverdächtigen Inhaltsstoffen

Insgesamt sechs Mal wurden krebserregende Stoffe wie Formaldehyd entdeckt. Allerdings beinhaltet keines der getesteten Duschgele laut Produktbeschreibung Inhaltsstoffe, die Formaldehyd freisetzen können. Die Forscher haben auf dieses Ergebnis noch keine Antwort - sind sich aber in einem Punkt einig: Formaldehyd ist ein krebsverdächtiger Gefahrenstoff!

Krebserregende Stoffe bei bekannter Marke

Explizit erwähnt wurde aufgrund der Testergebnisse das Dove-Duschgel. Als einziges Produkt der Untersuchung wies es aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe auf. Dabei handelt es sich um Substanzen, die möglicherweise Krebs erregen. Es war zudem das erste Mal, dass ein solcher Stoff in Duschgelen gefunden wurde.

Duftstoffe gefährlich für Fortpflanzung?

Bei zwölf Duschgelen wurde der Duft bemängelt. Sieben davon enthielten den Duftstoff Lilial, der möglicherweise die Fruchtbarkeit stört. Da die Zeugungsfähigkeit von Männern bereits seit Jahren europaweit sinkt, wird Herstellern geraten vorsorglich möglichst auf die Verwendung von Lilial zu verzichten. Dennoch sind viele Düfte der restlichen getesteten Produkte unbedenklich.

Synthetische Inhaltsstoffe gefährlich für Umwelt

Die Verwendung von synthetischen Polymeren in einigen Duschgelen wird von den Forschern als kritisch angesehen. Da solche Kunststoffverbindungen zum Teil nur schwer abbaubar sind, können diese Plastikpartikel auf lange Sicht der Umwelt schaden.

Darauf sollten Sie beim Kauf eines Duschgels achten

Naturkosmetische Produkte haben in dem Test besonders gut abgeschnitten und eignen sich daher ideal für die tägliche Körperpflege. Es wird außerdem empfohlen, Duschgele mit dem Inhaltsstoff "Butylphenyl Methylpropional" nicht zu verwenden. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich der vermutlich gefährliche Duftstoff Lilial.

