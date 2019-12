Wie oft sollte ich mich duschen? Experten haben eine klare Antwort

Wie oft sollte ich duschen? Diese Grundsatzfrage spaltet die Gesellschaft - Jeden Tag? Mehrmals täglich? Nur alle zwei Tage? Oder vielleicht sogar noch seltener? Dermatologen haben darauf nun eine Antwort gefunden.

Warum Sie nicht jeden Tag duschen sollten - Experten klären auf

Die Experten sind sich einig: Eine gründliche Dusche alle zwei bis drei Tage ist völlig ausreichend. Den Experten von netdoktor.de zufolge ist es nicht nur unnötig, jeden Tag zu duschen, es kann sogar schädlich für Ihren Körper werden, besonders für Ihre Haut.

Wer täglich mit Shampoo oder Seife duscht, der greift den Säureschutzmantel der Haut an. Dieser schützt unsere Körperoberfläche vor dem Eindringen von Bakterien, Viren und Pilzen.

Es wird jedoch nicht nur der Säureschutzmantel beschädigt, sondern auch das Fett aus der Haut geschwemmt. Das Fett ist dafür zuständig, unsere Haut weich und geschmeidig zu halten. Das Resultat: Trockene und schuppige Haut, im schlimmsten Fall sogar Juckreiz und Rötungen.

Besonders hervorzuheben ist außerdem die Kopfhaut: Diese wird durch zu häufiges Duschen "ausgetrocknet" und beginnt als Abwehrreaktion mehr Fett als nötig zu produzieren. Die Folge ist schnell fettendes und strähniges Haar.

Um die Haut etwas zu schonen, empfiehlt netdoktor.de ein mildes Duschgel oder Flüssigseife. Wichtig ist hierbei der pH-Wert des Pflegeprodukts, der sollte nicht höher als der pH-Wert der Haut sein, also etwa bei 5,5.