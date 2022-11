Angst vor Impfungen

Duschen nach der Impfung: Ja oder Nein?

Fazit

Wenn du frisch geimpft bist, bist du vielleicht unsicher: Darfst du duschen oder nicht? Wir verraten dir, ob du nach einer Impfung bedenkenlos unter die Brause kannst oder ob du lieber abwarten solltest.

Duschen nach einer Impfung: Das solltest du wissen

Obwohl Impfungen im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wirksamer wurden, nahm die Sorge vor Nebenwirkungen zu. So ist es für viele beängstigend, eine Impfung zu bekommen; egal, ob aus Angst vor Nebenwirkungen oder vor der Spritze. Besonders im Kindes- und Jugendalter sind etwa 20 bis 30 Prozent von einer Blut-Spritzen-Verletzungsphobie betroffen. Vor einer Impfung kann es also passieren, dass dein Stresslevel ansteigt. Dies wiederum führt häufig dazu, dass du vermehrt schwitzt. Sobald die Impfung dann vorüber ist, zeigen sich vielleicht Schweißflecken unter den Achseln oder an anderen Stellen deines Körpers. Zu Hause angekommen, lockt die Dusche.

Vielleicht hast du auch schon einmal gehört, dass du nach einer Impfung nicht duschen solltest, und zögerst deshalb. Doch die frühere Vermutung, dass die Impfwirkung nachlassen könnte, wenn du duschst, stimmt nicht. Du kannst also problemlos direkt nach deiner Impfung duschen gehen, sofern du keine Nebenwirkungen hast. Einen Einfluss auf die Wirkung der Impfung hat dies nicht. Fühlst du dich gut, kannst du sogar baden oder schwimmen gehen. Wichtig ist, dass du dich nicht überanstrengst und sportliche Betätigungen auf einem niedrigen Level hältst. Immerhin ist dein Immunsystem stark mit dem Impfstoff beschäftigt, weshalb du deinen Körper etwas schonen solltest.

Aber Achtung: Zeigen sich bei dir Nebenwirkungen, nachdem du zu Hause angekommen bist, solltest du lieber warten. Mit Kreislaufproblemen, Übelkeit und Co. solltest du nicht direkt duschen gehen. Gibt es eine Person, die dich ins Bad begleiten könnte, solltest du diese darum bitten. Andernfalls ist es wichtig, dass du abwartest, bis du dich wieder besser fühlst.

Grundsätzlich kannst du nach einer Impfung bedenkenlos unter die Dusche springen. Fühlst du dich fit, kannst du dich sogar leicht körperlich betätigen. Wichtig ist, dich nicht zu überanstrengen. Hast du Nebenwirkungen, solltest du mit dem Duschen lieber warten oder eine Person bitten, dich zu begleiten.