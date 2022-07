Durchfall-Medikament soll gegen Alkohol-Kater helfen

"Elotrans: Saufen ohne Konsequenzen" titelt ein Video auf YouTube, bei TikTok wird das Durchfallmittel als "Gottesgeschenk" gefeiert - ein Internet-Hype rund um ein Medikament, das eigentlich in der Apotheke gegen Darmbeschwerden verkauft wird, geht derzeit viral. Elotrans wird bei schweren Durchfallerkrankungen gegen Flüssigkeits- und Mineralstoffmangel eingenommen. Seitdem jedoch der Hype im Netz angelaufen ist, wird es als Katermittel genutzt. Hashtags wie #ballern, #antikater und Co. sorgen dafür, dass das Medikament in Apotheken gefragt ist wie nie. Aber was ist dran an dem Hype? Und kann er sogar gefährlich werden?

Elotrans gegen Durchfall - und Alkohol-Kater? So soll das Mittel helfen

Das Elotrans-Pulver wird in Wasser verrührt und gleicht bei Durchfallerkrankungen den Wasser- und Mineralstoffhaushalt aus. Das Medikament enthält eine Mischung aus Zucker und Salzen, die zu dieser Wirkung führt. Auch bei starkem Alkoholkonsum verliert der Körper Wasser und Elektrolyte - das ist bekannt. Aus diesem Grund kommt es am nächsten Morgen häufig zu den starken Kopfschmerzen und zur Übelkeit. Diese Symptome werden dann als "Kater" bezeichnet.

Elotrans ist ein rezeptfreies Arzneimittel und ausschließlich für die Einnahme bei Durchfall zugelassen - nicht bei Symptomen eines Katers. In der Regel sind zwar keine starken Nebenwirkungen bei der Einnahme zu erwarten, aber Diabetiker beispielsweise sollten vorsichtig sein, da das Mittel Zucker enthält. Auch Personen mit Nierenfunktionsstörungen, Bluthochdruck oder Herzschwäche sollten Mediziner*innen zufolge auf die Einnahme ohne akute Durchfall-Beschwerden verzichten.

Die größte Gefahr allerdings ist der ungehemmte Alkoholkonsum, der in der Annahme stattfindet, ein effektives Anti-Kater-Mittel zur Verfügung zu haben. Alkohol ist und bleibt ein Zellgift. Bei regelmäßigem Konsum schädigt er die Leber und das Gehirn und steigert das Risiko für Krebserkrankungen, Schlaganfälle und Herzinfarkte. Nicht allein der Kater am nächsten Morgen sollte daher dazu führen, dass man Alkohol nur in Maßen konsumiert.

Durchfallmittel derzeit nicht mehr lieferbar - auch andere Medikamente in Apotheken vergriffen

Verschiedene Medienberichten zufolge ist Elotrans aufgrund des Netz-Hypes derzeit in vielen Apotheken nicht mehr lieferbar. Auch andere Durchfallmittel sind ausverkauft, da bei echten Darmbeschwerden ausgewichen werden muss.

Zwar können Apotheker so ein Mittel in dringenden Fällen selbst mischen, das dauert allerdings länger und ist personell aufwendig. Experten raten auch aus Rücksicht auf Menschen mit tatsächlichen, schweren Darmbeschwerden vom unnötigen Konsum des Durchfall-Medikaments ab. Stattdessen könne man laut einer Sprecherin des Bayerischen Hausärzteverbands auch auf unbedenkliche Mittel zurückgreifen: Apfelschorle in großen Mengen könne im Falle eines Katers ebenfalls helfen, heißt es laut Bayerischem Rundfunk.

